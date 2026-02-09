Polizei Bochum

POL-BO: Offener Haftbefehl, falsche Kennzeichen, positiver Drogentest: Autofahrerin (46) nach Unfall festgenommen

Bochum (ots)

Ein Verkehrsunfall mit eher unerwartetem Ausgang ereignete sich am Sonntag, 8. Februar, in Bochum-Hiltrop: Eine leicht verletzte Autofahrerin (46, aus Castrop-Rauxel) wurde vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Stand war die Autofahrerin gegen 14.45 Uhr auf dem Castroper Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung "Frauenlobstraße" wurde sie nach eigener Aussage von der tiefstehenden Sonne geblendet, woraufhin sie dem Pkw eines 35-jährigen Recklinghäusers auffuhr, der vor ihr an der roten Ampel hielt. Dabei zog sich die 46-Jährige leichte Verletzungen zu.

Bei der anschließenden Überprüfung machten die Beamten eine ganze Reihe an Feststellungen: Ein durchgeführter Drogenvortest bei der Castrop-Rauxelerin verlief positiv, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Zudem gehörten die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug, wodurch auch kein Versicherungsschutz bestand. Weil gegen die Frau außerdem ein Haftbefehl vorlag, nahmen die Beamten sie fest und stellten das Auto sicher.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell