Polizei Bochum

POL-BO: Pkw-Brand in Witten-Stockum: Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 8. Februar, kam es in Witten-Stockum zu einem Pkw-Brand. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 0.10 Uhr erhielt die Polizei über einen Notruf Kenntnis von einem brennenden Auto auf einem Parkstreifen an der Hörder Straße (In der Nähe des Friedhofs). Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Stand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann helfen?

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

