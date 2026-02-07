Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (14) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Herne (ots)

Ein 14-jähriger Fußgänger ist bei einer Kollision mit einem Pkw in Herne am Freitagnachmittag, 6. Februar, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 32-jähriger Herner gegen 15.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Dorstener Straße in Richtung Holsterhauser Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 201 trat der 14-jährige Herner unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn, um diese zu queren. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell