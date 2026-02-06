PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg: Zwei Tatverdächtige nach Kioskeinbruch vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem nächtlichen Einbruch in einen Kiosk in Bochum-Langendreer am 6. Februar konnten zwei Tatverdächtige (24 und 25, aus Bochum) vorläufig festgenommen werden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die beiden Männer gegen 3 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zu dem Kiosk an der Mansfelder Straße und entwendeten Waren aus dem Verkaufsraum. Zeugen wurden auf die beiden Einbrecher aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeibeamten unter Einsatz des Polizeihubschraubers die beiden Tatverdächtigen in Tatortnähe stellen. Dabei kamen auch zwei Diensthunde zum Einsatz.

Einer der Männer erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde er in Gewahrsam genommen. Der zweite Tatverdächtige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 32 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum

