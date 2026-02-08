Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Altenbochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Raub im Bochumer Stadtteil Altenbochum am Samstagabend, 7. Februar, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Es wird nach drei jungen Tatverdächtigen gefahndet.

Eine 16-jährige Bochumerin war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 19.15 Uhr fußläufig auf der Straße Am Pappelbusch unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 näherten sich ihr drei junge Männer und drängten die Jugendliche unter Vorhalt eines Messers in den nahegelegenen Vels-Heide-Park. Dort nahmen die Unbekannten ihr den Mantel ab und durchsuchten den Inhalt der Jackentaschen. Der 16-Jährigen gelang es, einen Anruf mit ihrem Smartphone zu tätigen. Daraufhin ergriff das räuberische Trio ohne Beute die Flucht über die Velsstraße in Richtung Wasserstraße.

Laut Zeugenangaben werden die Täter wie folgt beschrieben: männlich, etwa 17 bis 18 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, "südländisches" Erscheinungsbild. Einer der Tatverdächtigen war von korpulenter Statur, hatte dunkle Haare, dunkle Augen und einen schwarzen Oberlippenbart. Er war dunkel gekleidet. Der zweite Tatverdächtige trug eine blaue Hose und eine schwarze Jacke. Der Dritte war mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke bekleidet und hatte dunkelbraune Haare.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell