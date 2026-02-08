POL-BO: Einbruch in Vereinsheim - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen
Herne (ots)
Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Einbruch in ein Herner Vereinsheim haben Polizeibeamte einen 16-jährigen Tatverdächtigen gestellt.
Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, 8. Februar, auf dem Sportgelände am Westring. Zeugen meldeten um kurz vor 1 Uhr, dass ein Mann in das dortige Vereinsgebäude eingebrochen sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den Tatverdächtigen - einen 16-jährigen Herner - stellen und vorläufig festnehmen.
Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.
