Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Vereinsheim - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Einbruch in ein Herner Vereinsheim haben Polizeibeamte einen 16-jährigen Tatverdächtigen gestellt.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, 8. Februar, auf dem Sportgelände am Westring. Zeugen meldeten um kurz vor 1 Uhr, dass ein Mann in das dortige Vereinsgebäude eingebrochen sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den Tatverdächtigen - einen 16-jährigen Herner - stellen und vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

