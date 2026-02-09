PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger (41) wollte Anhänger an der Jahrhunderthalle aufbrechen

Bochum (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, 8. Februar, gegen 16.40 Uhr eine verdächtige Person, die sich im Bereich der Jahrhunderthalle mit Schraubenschlüsseln an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht habe.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Tatverdächtigen (41, ohne festen Wohnsitz). In seiner Jacke fanden die Beamten zwei Maulschlüssel, die der Mann nach eigenen Angaben zuvor aus dem Werkzeugkasten eines Traktors entwendet hatte. Damit hatte er versucht, das Schloss eines Anhängers aufzubrechen, um zu schauen, "was da so drin ist".

Bevor er das herausfinden konnte, wurde er vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:58

    POL-BO: Raubdelikt in Bochum-Grumme: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt am Freitagnachmittag, 6. Februar, in Bochum-Grumme. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erschien ein Unbekannter gegen 16 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses an der Fuldastraße. Zwei Nachbarn, die sich gerade zufällig im Hausflur unterhalten hatten, öffneten dem Mann, der ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 10:29

    POL-BO: Pkw-Brand in Witten-Stockum: Polizei sucht Zeugen

    Witten (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 8. Februar, kam es in Witten-Stockum zu einem Pkw-Brand. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 0.10 Uhr erhielt die Polizei über einen Notruf Kenntnis von einem brennenden Auto auf einem Parkstreifen an der Hörder Straße (In der Nähe des Friedhofs). Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:59

    POL-BO: Einbruch in Vereinsheim - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Herne (ots) - Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Einbruch in ein Herner Vereinsheim haben Polizeibeamte einen 16-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, 8. Februar, auf dem Sportgelände am Westring. Zeugen meldeten um kurz vor 1 Uhr, dass ein Mann in das dortige Vereinsgebäude eingebrochen sei. Im Rahmen der sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren