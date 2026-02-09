Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger (41) wollte Anhänger an der Jahrhunderthalle aufbrechen

Bochum (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, 8. Februar, gegen 16.40 Uhr eine verdächtige Person, die sich im Bereich der Jahrhunderthalle mit Schraubenschlüsseln an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht habe.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Tatverdächtigen (41, ohne festen Wohnsitz). In seiner Jacke fanden die Beamten zwei Maulschlüssel, die der Mann nach eigenen Angaben zuvor aus dem Werkzeugkasten eines Traktors entwendet hatte. Damit hatte er versucht, das Schloss eines Anhängers aufzubrechen, um zu schauen, "was da so drin ist".

Bevor er das herausfinden konnte, wurde er vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell