Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Bochum-Grumme: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt am Freitagnachmittag, 6. Februar, in Bochum-Grumme. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erschien ein Unbekannter gegen 16 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses an der Fuldastraße. Zwei Nachbarn, die sich gerade zufällig im Hausflur unterhalten hatten, öffneten dem Mann, der angab, einen anderen Hausbewohner besuchen zu wollen.

Als einer der beiden Nachbarn (62) sich kurz darauf alleine zu seiner Wohnung begab, traf er im Hausflur erneut auf den Unbekannten. Dieser drückte den 62-Jährigen unvermittelt gegen die Wand und entwendete seine Geldbörse, mit der er schließlich flüchtete. Der Geschädigte blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 172 cm groß, rötlicher Bart; er trug dunkle Kleidung, eine dunkle Mütze, dunkle Handschuhe und hatte einen dunklen Schal über das Gesicht gezogen.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 ermittelt, Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

