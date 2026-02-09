PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Einbruch in eine Werkstatt an der Lohrheidestraße 12 in Bochum und bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand warf am Sonntag, 8. Februar, gegen 21.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Er durchwühlte die Büro- und Aufenthaltsräumlichkeiten und flüchtete anschließend. Was entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Laut Zeugenaussagen war der Tatverdächtige dunkel gekleidet und trug eine helle Bommelmütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

