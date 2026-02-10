PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (16) nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Herne (ots)

Eine 16-jährige Hernerin ist bei einer Kollision mit einem Pkw in Herne am Montagabend, 9. Februar, lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 67-jähriger Herner gegen 19.25 Uhr mit seinem Auto auf der Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Wanne-Eickel unterwegs. In Höhe der Gräffstraße trat die 16-jährige Fußgängerin aus Herne vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste die Jugendliche frontal.

Die junge Frau zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße und leitete den Verkehr um.

Zur Beweissicherung stellte die Polizei den beteiligten Pkw sowie das Handy und die In-Ear-Kopfhörer der Fußgängerin sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

