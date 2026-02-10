Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Langendreer - 22-Jähriger fährt in geparkte Autos

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer am Montagabend, 9. Februar, gegen 20.15 Uhr, ist eine Beifahrerin (16, aus Bochum) leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer (22, aus Bochum) mit seinem Pkw die Heinrich-Gustav-Straße. In Höhe der gleichnamigen Bushaltestelle kollidierte er mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Dabei wurde seine 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zwei Autos waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell