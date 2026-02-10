PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Verkehrsunfall am Hustadtring - Fußgänger (59) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger (59, aus Bochum) bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 9. Februar, in Bochum.

Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.40 Uhr den Hustadtring in Richtung Ruhr-Universität. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der 59-jährige Fußgänger in Höhe der Haltestelle Schattbachbrücke auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des 27-Jährigen. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Der Hustadtring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5217 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

