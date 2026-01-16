Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksamer Zeuge deckt Trunkenheitsfahrt auf

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (15.01.), gegen 18:00 Uhr, hat ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei kontaktiert, da ihm die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs aufgefallen war. Mehrfach soll der beobachtete Pkw der Marke Nissan im Bereich der Berliner Straße und im Verlauf der B 51 mit den Reifen in den Grünstreifen geraten sein, so dass er beinahe verunfallt wäre.

Die alarmierte Polizei traf den Pkw und die Fahrerin in der Ortschaft Buchholzen an. Die 67-jährige Wermelskirchenerin stand augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte Probleme mit dem Gleichgewicht. Ein Atemalkoholvortest ergab über 1,6 Promille, so dass eine absolute Fahruntüchtigkeit vorlag, die die Fahrweise erklären dürfte. Als Beweismittel für das Strafverfahren wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die in der Polizeiwache Burscheid durch einen angeforderten Arzt durchgeführt worden ist.

Anschließend musste die Dame ihren Weg zu Fuß fortsetzen, da ihr die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen sie wird nun wegen des Straftatbestands Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Wenn Sie ähnliche Beobachtungen im Straßenverkehr machen sollten, scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei zu rufen. Mit Ihrem Hinweis können Sie sich jederzeit an jede nächstgelegene Polizeidienststelle oder den kostenfreien Notruf 110 wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell