PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksamer Zeuge deckt Trunkenheitsfahrt auf

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (15.01.), gegen 18:00 Uhr, hat ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei kontaktiert, da ihm die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs aufgefallen war. Mehrfach soll der beobachtete Pkw der Marke Nissan im Bereich der Berliner Straße und im Verlauf der B 51 mit den Reifen in den Grünstreifen geraten sein, so dass er beinahe verunfallt wäre.

Die alarmierte Polizei traf den Pkw und die Fahrerin in der Ortschaft Buchholzen an. Die 67-jährige Wermelskirchenerin stand augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte Probleme mit dem Gleichgewicht. Ein Atemalkoholvortest ergab über 1,6 Promille, so dass eine absolute Fahruntüchtigkeit vorlag, die die Fahrweise erklären dürfte. Als Beweismittel für das Strafverfahren wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die in der Polizeiwache Burscheid durch einen angeforderten Arzt durchgeführt worden ist.

Anschließend musste die Dame ihren Weg zu Fuß fortsetzen, da ihr die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen sie wird nun wegen des Straftatbestands Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Wenn Sie ähnliche Beobachtungen im Straßenverkehr machen sollten, scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei zu rufen. Mit Ihrem Hinweis können Sie sich jederzeit an jede nächstgelegene Polizeidienststelle oder den kostenfreien Notruf 110 wenden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:03

    POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Pedelecs aus Mehrfamilienhaus entwendet - Täter gefasst

    Wermelskirchen (ots) - Zwei Männer entwendeten am gestrigen Mittwoch (14.01.) zwei Pedelecs aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße. Polizisten konnten die zwei Diebe jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Beide Täter standen vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Gegen 21:15 Uhr nahm eine Zeugin ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:19

    POL-RBK: Leichlingen - Einbrecherin bei ihrer Tat gestört

    Leichlingen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (14.01.), um kurz vor 13:00 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Opladener Straße gekommen. Eine bislang unbekannte Tatverdächtige hatte nach Zeugenaussage mit einem unbekannten Gegenstand an einem Küchenfenster eines Hauses gehebelt, um sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren