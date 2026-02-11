Polizei Bochum

POL-BO: Motorrollerfahrer (80) stürzt unter Alkoholeinfluss

Witten (ots)

Ein 80-Jähriger aus Witten ist mit seinem Motorroller gestürzt und kam ins Krankenhaus. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Der Unfall hat sich am Montag, 9. Februar, in Witten-Bommern ereignet. Gegen 15.40 Uhr fuhr der Motorrollerfahrer laut Zeugenaussagen durch die Unterführung zwischen der Bleichestraße und der Straße "Im Klive". Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne Fremdeinwirkung.

Der 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in einer Klinik ambulant behandelt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell