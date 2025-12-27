Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Küchenbrand in der Sensburgerstraße

Remscheid (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Küchenbrand in die Sensburgerstraße alarmiert. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte durch den Bewohner der Wohnung in Empfang genommen. Dieser bestätigte einen Brand in seiner Küche und berichtete, dass keine Personen mehr in der Wohnung sind. Aus dem betroffenen Küchenfenster war eine stärkere Rauchentwicklung festzustellen. Durch einen Trupp, der unter Atemschutz in die Wohnung vorgegangen ist, konnte das brennende Inventar abgelöscht werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr entraucht, das Schließen der Küchentür durch den Bewohner verhinderte eine größere Rauchausbreitung in die Wohnung. Es wurden keine Personen verletzt, die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach ungefähr einer Stunde beendet. Die Wohnung bleibt bis auf die Küche bewohnbar.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell