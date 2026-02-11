Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Handwerker in Herne: Seniorin (92) wird bestohlen

Herne (ots)

Eine 92-jährige Frau ist in ihrer Wohnung an der Funkenbergstraße um Bargeld und Schmuck gebracht worden. Die Polizei warnt und sucht Zeugen.

Unter dem Vorwand, im Auftrag des Hausmeisters Arbeiten durchführen zu müssen, verschafften sich zwei Männer am Dienstag, 10. Februar, gegen 17 Uhr, Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Einer ging mit einem Zollstock in der Hand ins Schlafzimmer - unter dem Vorwand was auszumessen. Der andere überprüfte "irgendetwas" im Wohnzimmer. Nach zehn Minuten verließen die Männer die Wohnung und die Seniorin stellte den Diebstahl fest. Beide Täter haben akzentfreies deutsch gesprochen. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei Bochum warnt ausdrücklich vor falschen Handwerkern. Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nachbarschaft aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

