Bundespolizeidirektion München: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich - Veröffentlichte Bilder bitte löschen

München (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung (s. Pressemitteilung vom 7. September) im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I verlief mit vorläufiger Festnahme des Tatverdächtigen erfolgreich. Wir bitten veröffentliche Bilder zu löschen und bedanken uns für die mediale Unterstützung, anhand derer mehrere Zeugen Hinweise zum Gesuchten geben konnten.

Am Mittwochabend (13. August) war ein Unbekannter am Bahnhof Pasing sowie am Karlsplatz (Stachus) bei zwei Gewalttaten mit einem Messer aufgefallen. Die Bundespolizei fahndete am Sonntag (7. September) - auf Beschluss des Amtsgerichtes München - öffentlich mit Bildern aus Videoaufzeichnungen von Bahnhöfen und S-Bahnen.

Bereits am Sonntagabend sowie am Montagmorgen gab es Zeugenhinweise, die Hinweise zum Gesuchten bzw. dessen Aufenthaltsort geben konnten. Am frühen Montagnachmittag (8. September) besuchten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, nachdem der Tatverdächtige zweifelsfrei identifiziert war, den in Pasing wohnenden 35-Jährigen. Der gebürtige Münchner wurde zur Gefährderansprache sowie wegen Abklärung seines Verbleibes zur Bundespolizeiinspektion München in die Wache an der Denisstraße verbracht. Hier wird aktuell abgeklärt, wie weiter mit ihm verfahren wird. Bei seiner Festnahme konnten auch Beweismittel erlangt werden, die auf den 35-Jährigen als nunmehr dringend Tatverdächtigen hinweisen.

Die Bundespolizei bittet Medien, veröffentlichte Bilder des zunächst Unbekannten zu löschen und bedankt sich bei den Medien für die Unterstützung sowie allen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Tatverdächtigen geben konnten.

Noch immer wird nach den vier Geschädigten gesucht, die der Mann am Karlsplatz (Stachus) bedroht und beleidigt sowie im Bahnhof Pasing tätlich angegriffen hatte.

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

