Polizei Bochum

POL-BO: Unter Drogeneinfluss: Pedelecfahrer (26) nach Sturz leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen, 11. Februar, in Wattenscheid hat sich ein 26-jähriger Pedelecfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die Überprüfung ergab, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war.

Nach derzeitigem Stand befuhr der Bochumer gegen 5.30 Uhr mit seinem Pedelec die Heidestraße in Richtung Vietingstraße, als er in Höhe der Hausnummer 96 beabsichtigte, einem entgegenkommenden Pkw auszuweichen.

Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr gegen ein geparktes Auto. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der 26-Jährige, der nach eigenen Angaben Cannabis konsumiert hatte, wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

