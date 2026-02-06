POL-LG: ++ erneut Scheibe von Sporthalle beschädigt - Polizei ermittelt ++ auf Ostumgehung/A 39 - beim Überholen ins Schleudern gekommen ++ Polizei kontrollierte mit Zielrichtung "Tuning und Mängel an ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Brietlingen - erneut Scheibe von Sporthalle beschädigt - Polizei ermittelt

Zu einer erneuten Sachbeschädigung/Vandalismus im Umfeld der Sporthalle Am Sportplatz kam es in der Nacht zum 06.02.26. Gegen 00:30 Uhr warfen vermutlich zwei Unbekannte mit einem Stein ein Fenster zur Sporthalle ein und drangen ins Gebäude ein. Beim Eintreffen der Polizei konnte die Personen in die Dunkelheit flüchten. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Ob ein Zusammenhang zu den Vandalismus-Taten von Anfang der Woche dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Nahrendorf - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

In ein leerstehendes Einfamilienhaus in Breese am Seißelberg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 30.01. bis 05.02.26 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und sich im Inneren umgeschaut. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kellerverschläge in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus im Oedemer Weg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. auf den 03.02.26 auf. Dabei wurden Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet und Pfandflaschen sowie zwei Geldkassetten mitgenommen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Rucksack gestohlen - Kleingeld als Beute

Die Geldbörse einer 28-Jährigen stahl ein Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden des 05.02.26 in einem Geschäft Am Sande. Dabei nutzte der Täter gegen 17:00 Uhr eine günstige Gelegenheit, griff in den auf dem Rücken getragenen Rucksack und nahm die Geldbörse der Frau und verschwand damit. Die Börse wurde im Umfeld des Geschäfts wieder aufgefunden. Es fehlte lediglich Kleingeld aus der Börse. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Schaumfeuerlöscher über geparkte Autos entleert

Einen Feuerlöscher über mehrere in der Tiefgarage geparkte Pkw entleerte ein Unbekannter in der Nacht zum 06.02.26 im Parkhaus Soltauer Straße. Dabei wurde der Feuerlöscher auch gegen zwei geparkte Pkw Skoda Fabia und BMW geschlagen, so dass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei ermittelt entsprechend. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - auf Ostumgehung/A 39 - beim Überholen ins Schleudern gekommen

Zu einer Kollision dreier Pkw kam es in den Morgenstunden des 06.02.26 auf der Lüneburger Ostumgehung/A 39 zwischen den Anschlussstellen Ebensberg und Adendorf. Drei Fahrzeugführer waren gegen 05:15 Uhr hintereinander unterwegs, als ein 29 Jahre alter Fahrer eines Renault Twingo zum Überholen der vorausfahrenden Pkw ansetzte. Dabei touchierte der Twingo einen Pkw Seat, gerät ins Schleudern und kollidiert in der Folge auch mit dem weiteren Pkw VW, so dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der 29 Jahre alte Fahrer des Renault sowie der 33 Jahre alte Fahrer des Seat wurden schwerer verletzt.

Lüneburg - Polizei kontrollierte mit Zielrichtung "Tuning und Mängel an Kraftfahrzeugen" - mehrere Verstöße

Mit der Zielrichtung "Tuning & Mängel an Kraftfahrzeugen" kontrollierte die Polizei bereits am 02.02.26 den Verkehr im Bereich Lüneburg. Dabei ahndeten Beamten der Lüneburger Verfügungseinheit einzelne Verstöße von Kraftfahrzeugführern und untersagten in einem Fall die Weiterfahrt. Bei dem Kfz wurde ein fehlender Mittelschalldämpfer/offener Zusatzluftfilter und damit ein Schallpegel über 90 (bei erlaubten 84) db(A) festgestellt. Bei zwei weiteren Pkw wurden Sommerreifen sowie gravierende Mängel an einer Reifenwand festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Bienenbüttel - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Am späten Vormittag des 05.02.2026, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr, wurde die Terassentür eines Einfamilienhauses in Bienenbüttel in der Zum Oser Straße aufgehebelt. Anschließend wurde das Gebäude sowie diverse Schubladen und Schränke durchsucht. Es werden diverse Schmuckgegenstände entwendet. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt vermutlich mit einem PKW. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Uelzen - Mann schlägt Ex-Freundin und randaliert im Mehrfamilienhaus

In der Wohnung eines 34-Jährigen kam es gegen Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei getrenntlebenden, alkoholisierten Ex-Lebensgefährten. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der Mann seine Ex-Freundin mehrmals. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend gelang es der Frau zu flüchten.

Kurze Zeit später suchte der Mann auch die Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin auf und randalierte zunächst im Hausflur des Mehrfamilienhauses. Hierbei versuchte der Mann gewaltsam die Wohnungstür zu öffnen. Die Tür sowie ein im Hausflur abgestellter Fernseher wurden hierbei beschädigt wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens geriet der 34-Jährige im weiteren Verlauf in ein Handgemenge mit einem Bewohner des Hauses. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, verletzen, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen. Häusliche Gewalt kann allen Menschen passieren und es kann in einer Reihe von Beziehungen auftreten, einschließlich verheirateter, zusammenlebender, sich verabredender oder in Trennung lebender Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen. Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

