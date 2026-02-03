Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Jugendliche Vandalen verursachen hohen Sachschaden in Sporthalle, an Wohnhäusern und Bankfiliale - Ermittlungen dauern an ++ "Wer schlägt, geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.02.2026 ++

Lüneburg

Brietlingen - Jugendliche Vandalen verursachen hohen Sachschaden in Sporthalle, an Wohnhäusern und Bankfiliale - Ermittlungen dauern an

Einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verursachten nach derzeitigen Ermittlungen zwei 15-Jährigen aus der Region in den Abendstunden des 02.02.26 in der Sporthallte Am Sportplatz sowie einer Bankfiliale im Moorweg. Die beiden Jugendlichen waren am Abend gegen 20:00 Uhr vermutlich in die Sporthalle eingedrungen und verursachten dort u.a. auch durch Anzünden von Papier auf der Toilette erheblichen Sachschaden. Gegen 21:30 Uhr und im weiteren Verlauf randalierten die Personen dann im Vorraum einer Bankfiliale im Moorweg sowie an mehreren Wohnhäusern Am Gemeindehaus (Fensterscheiben beschädigt), so dass auch dort erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei konnte die Jugendlichen in der Folge antreffen/ermitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bei einem der 15-Jährigen wurde bei der Kontrolle ein Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Parallel war er betrunken auf einem E-Scooter und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Ihn erwarten ergänzende Strafverfahren.

Lüneburg/Amt Neuhaus - "Wer schlägt, geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Erst einmal für zehn Tage verwies die Polizei einen 36 Jahre alten Mann aus der gemeinsamen Wohnung in Lüneburg. Der 36-Jährige hatte in den Nachmittagsstunden des 02.02.26 seine Ehefrau im Beisein seines Kindes geschlagen, so dass diese die Flucht ergriff und die Polizei alarmierte. Den Mann erwartet parallel ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

In Polizeigewahrsam musste die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.02.26 auch einen 33-Jährige aus dem Amt Neuhaus nehmen. Der Mann hatte im gemeinsamen Wohnhaus seine Ex-Lebensgefährtin mit dem Tode bedroht, Gegenstände nach ihr geworfen und sie beleidigt. Parallel wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und eine Wegweisung für 14 Tage ausgesprochen. Ergänzend wurde die Frau über mögliche unterstützende Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten aufgeklärt.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, verletzen, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen. Häusliche Gewalt kann allen Menschen passieren und es kann in einer Reihe von Beziehungen auftreten, einschließlich verheirateter, zusammenlebender, sich verabredender oder in Trennung lebender Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen. Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Lüneburg - Ladendiebstahl scheitert - Elektrogeräte im Visier

Elektrogeräte im Wert von mehr als 2.000 Euro versuchte ein 30-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 02.02.26 aus einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße zu stehlen. Mitarbeiter beobachteten den Diebstahl und stoppten gegen 17:00 Uhr den Mann aus Schwerin im Ausgangsbereich. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - alkoholisiert aufgefahren - 1,4 Promille

Einen Alkoholwert von 1,4 Promille stellte die Polizei bei einer 38 Jahre alten Fahrerin eines Pkw VW Golf im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in den Nachmittagsstunden des 02.02.26 in der Stöteroggestraße fest. Die Lüneburgerin war gegen 15:00 Uhr auf einem Pkw Seat aufgefahren. Größerer Sachschaden entstand nicht. Der Führerschein der 38-Jährigen wurde jedoch im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahren sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Bad Bevensen/Barum - Einbrüche in Wohnhäuser

In ein Wohnhaus An den Teichen in Bad Bevensen brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 30.01. bis 02.02.26 ein. Dabei zerstörte der Eindringling eine Fensterscheibe und sah sich im Inneren um. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest.

In den Nachmittagsstunden des 02.02.26 brachen Unbekannte auch in ein Bauernhaus Am Mühlenbach in Barum ein. Zwischen 16:15 und 18:00 Uhr wurde eine Terrassentür des Gebäudes mit einem Stein eingeworfen. Aus dem Inneren wurden Bargeld sowie Sparbüchsen mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Wrestedt - "heiße Asche" verursacht Brand - Dachstuhl eines Carports beschädigt

Vermutlich aufgrund in einer Mülltonne entsorgter noch heißer Asche kam es in den Nachtstunden zum 02.02.26 zum Brand der Mülltonne auf einem Grundstück Auf den Doren. Dabei griff das Feuer gegen 03:45 Uhr auch auf den Dachstuhl eines Carports über. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten einen noch größeren Schaden verhindern. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Uelzen - Fensterscheiben von "alten Kreishaus" mit Steinen beschädigt

Insgesamt drei Fensterscheibe des "alten Kreishauses" in der Veerßer Straße warfen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 30.01. und 02.02.26 mit Steinen ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Kollision zweier Pkw beim Überholen

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 02.02.26 auf der Bundesstraße 4 im Abschnitt Suderburg. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes aus dem Landkreis Celle war zum Überholen mehrerer Lkw ausgeschert und kollidierte gegen 14:15 Uhr dabei mit dem ebenfalls überholenden Pkw Skoda einer 22-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rosche - mit Baum kollidiert - leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Mit einem Baum kollidierte ein 29 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Nachmittagsstunden des 02.02.26 auf der Landesstraße 265 zwischen Nateln und Batensen. Der Mann aus dem Bereich Magdeburg war gegen 14:15 Uhr von einem Pkw VW Passat mit "ROS-Kennzeichen" überholt worden. Aufgrund eines Traktors scherte der Passat-Fahrer kurz vor dem 29-Jährigen ein, so dass dieser von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Der Passat-Fahrer fuhr weiter, so dass die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt und Zeugen (u.a. den Traktorfahrer) des Unfalls sucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

