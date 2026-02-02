Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Unfallflucht - Verursacher alkoholisiert angetroffen ++ Brand eines Holzschuppens in Prießeck ++ Brand einer Parzelle in Kleingartenverein ++ Fensterscheibe zerstört ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Ermittlungen nach entzündetem Holz in einer Scheune

Im Zeitraum vom 25.01.2026 bis zum 01.02.2026 wurde in einer Scheune in der Ortschaft Karze Holz und eine Decke entzündet. Die Brandstelle wurde am 01.02.2026 entdeckt. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Holztür beschädigt. Eine weitere Ausweitung des Brandes fand nicht statt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Lüneburg - Fensterscheibe zerstört

Die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Bardowicker Straße wurde in der Nacht zum 01.02.2026 durch eine derzeit unbekannte Person zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Scheibe mit einem derzeit unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Ein Eindringen in das Geschäft fand nicht statt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Unfallflucht - Verursacher alkoholisiert angetroffen

Ein 48 Jahre alter Mann befuhr mit einem Volvo XC60 am 01.02.2026 gegen 07:15 Uhr die Dorfstraße in Adendorf in Fahrtrichtung Artlenburger Landstraße. Zeitgleich fuhr ein PKW den Röthenweg entlang und nahm dem Volvo an der Kreuzung mit der Dorfstraße die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der verursachende PKW entfernte ich anschließend unerlaubt vom Unfallort und wurde von der Polizei an der Halteranschrift festgestellt. Bei dem im Verdacht stehenden 22 Jahre alten Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,49 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Brand eines Holzschuppens in Prießeck

Am frühen Montagmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen auf einem unbewohnten Grundstück in der Gemeinde Clenze (Prießeck) in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung in einer Bar

In einer Bar in der Gudesstraße gerieten am 01.02.2026 gegen 04:00 Uhr zwei Männer in einen Streit. Dieser mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung bei der ein 25 Jahre alter Mann einen 60-Jährigen am Ellenbogen verletzte. Beide Männer waren bei der Tat alkoholisiert. Der 25-Jährige erhielt einen Platzverweis.

Uelzen - Angeschlossene Pedelecs entwendet

Am Abend des 01.02.2026 wurden zwei angeschlossene Fahrräder an einem Fahrradständer bei einem Seniorenheim in der Achterstraße entwendet. Bei den Rädern handelt es jeweils um hochwertige Pedelecs der Marke Winora. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Alkoholfahrt durch Polizei beendet

Am Nachmittag des 01.02.2026 wurde der Polizei ein PKW mit auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße 71 gemeldet. Dieser fuhr in Schlangenlinien mehrfach in den Gegenverkehr. Der Ford Focus konnte in der Soltauer Straße angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 35 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von 3,43 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Uelzen - Brand einer Parzelle in Kleingartenverein

In der Nacht zum 02.02.2026 geriet in einem Kleingartenverein in der Hauenriede eine Gartenhäuschen in Brand. Zum Zeitpunkt als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Objekt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein Renault Trafic und ein Citroen C1 befuhren am 01.02.2026 gegen 18:05 Uhr in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 4 von Tätendorf in Fahrtrichtung Uelzen. Dabei setzte der Citroen zum Überholen an und kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der PKW kollidierte mit einer Leitplanke sowie dem Renault und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin des Citroen sowie der Fahrer des Renault erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

