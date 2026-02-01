Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tötungsdelikt: Haftbefehl gegen 18-Jährigen erlassen ++ 27-Jähriger verstirbt aufgrund Stichverletzungen in Mehrfamilienhaus ++ Ermittlungen zum Tötungsdelikt sowie den Hintergründen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Haftbefehl wegen Totschlags erliess eine Richterin des Amtsgericht Soltau (Bereitschaftsgericht) nach Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg in den Abendstunden des 31.01.26 gegen den/einen 18 Jahre alten Heranwachsenden aus Lüneburg. In den Mittagsstunden des 30.01.26 war es gegen 13:30 Uhr zu einem Streit zwischen dem 18-Jährigen sowie einem dort wohnhaften 27-Jährigen gekommen, in dessen Verlauf der 27-Jährigen folgenschwere Stichverletzungen erlitt und trotz Notversorgung im Verlauf des Nachmittags im Lüneburger Klinikum aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb (siehe dazu auch die Pressemitteilung v. 30.01.26). Die Polizei stellte ein Küchenmesser als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher.

Ermittler des Fachkommissariates Tötungsdelikte sowie der Spurensicherung veranlassten zusammen mit der Lüneburger Tatortgruppe noch am 30.01.26 verschiedenen Maßnahmen. Parallel wurde der Leichnam des 27-Jährigen durch die Rechtsmedizin in Hamburg obduziert.

Neben dem 18-Jährigen wurde am 30.01. auch ein 40-Jähriger vorläufig festgenommen. Nach weiteren Ermittlungen und Vernehmungen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen diesen nicht, so dass der Mann in Abspreche mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg am 31.01. wieder entlassen wurde.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang der Auseinandersetzung dauern weiterhin an.

