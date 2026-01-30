POL-LG: ++ breiter friedlicher bürgerlicher Protest gegen Veranstaltung ++ Polizei gewährleistet Veranstaltung/Versammlungsfreiheit und verhindert Blockaden ++ mehrere Strafverfahren eingeleitet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ breiter friedlicher bürgerlicher Protest gegen Veranstaltung ++ Polizei gewährleistet Veranstaltung/Versammlungsfreiheit und verhindert Blockaden ++ mehrere Strafverfahren eingeleitet ++

Bleckede/Lüneburg

Mehr als 600 Versammlungsteilnehmer nahmen in den Nachmittagsstunden des 30.01.26 an einer friedlichen Protest-Demonstration gegen eine Parteiveranstaltung in Bleckede teil. Die Polizei begleitete die Versammlung bis zu einem Protestort im weiteren Bereich der Veranstaltung am "Bleckeder Haus" und sorgte für einen reibungslosen Verlauf der Versammlung sowie der Veranstaltung bis in die Abendstunden.

Aus dem Umfeld der friedlichen Versammlungen kam es bei Eintreffen im Umfeld des Veranstaltungsgeländes zu unfriedlichen Handlungen aus verschiedenen Kleingruppen von mehr als 70 Personen. Dabei versuchten einzelne zum Teil vermummte Personen in durch Polizeikräfte gesperrte Bereich zu gelangen, so dass die Einsatzkräfte mehrfach die Personen abdrängen musste. Parallel kam es u.a. zu einer Vielzahl von Schneeballwürfen auf Einsatzkräfte und vorbeifahrende Veranstaltungsteilnehmer. Die Polizei leitete gegen mehrere Personen u.a. Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs, Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamten sowie weitere Ordnungswidrigkeiten ein.

