Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Frau verstirbt nach Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2 ++ Kollision zwischen PKW und leerem Linienbus ++ Ermittlungen zur Unfallursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Rullstorf

Am 29.01.2026 gegen 16:05 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 2 zwischen Rullstorf und Bockelkathen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei verstarb eine 64 Jahre alte Fahrerin eines PKW. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Frau aus Rullstorf kommend in Fahrtrichtung Bockelkathen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Dieser beförderte zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die 64-Jährige erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Busfahrer blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn vorübergehend gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell