POL-LG: ++ Alkoholisierter Mann randaliert ++ Durchsuchung nach Hausfriedensbruch - Polizei findet vermutliches Diebesgut ++ PKW trotz Alkoholkonsum geführt ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Lüneburg

Lüneburg - Alkoholisierter Mann randaliert

In der Salzbrückerstraße randalierte am 28.01.2026 gegen 13:10 Uhr ein alkoholisierter Mann. Dabei warf dieser mit einer Glasflasche um sich, ohne eine Person zu treffen. Die Polizei konnte den Mann in einer nahegelegenen Unterkunft antreffen. Er verhielt sich aggressiv und erhielt dort ein vorübergehendes Hausverbot. Beim Verlassen der Unterkunft stürzte der 47 Jahre alte Mann und verletzte sich leicht am Kopf. Er wurde im Beisein der Polizei in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Durchsuchung nach Hausfriedensbruch - Polizei findet vermutliches Diebesgut

Ein 40 Jahre alter Mann weigerte sich am 28.01.2026 gegen 18:30 Uhr trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal ein Geschäft in der Grapengießerstraße zu verlassen. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei verließ der Mann dann doch das Geschäft und wurde in der unmittelbaren Nähe kontrolliert. Dabei konnte im Rahmen einer Durchsuchung ein Parfum-Tester im Wert von etwas über 10 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch scheitert an Eingangstür

Mindestens eine derzeit unbekannte Person versuchte im Zeitraum vom 27.01.2026 bis zum 28.01.2026 in eine Bar in der Lüner Straße einzudringen. Dabei wurde an der Eingangstür mit einem Werkzeug gehebelt. Die Tür hielt stand, sodass die Bar nicht betreten wurde. Der Schaden an der Tür liegt bei rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Holzzaun aufgebrochen - Diebesgut aus unverschlossenem PKW - Kein Eindringen in Wohnhaus

Das Tor eines fast zwei Meter hohen Holzzaunes auf einem Grundstück in der Hugo-Friedrich-Hartmann-Straße wurde in der Nacht zum 28.01.2026 aufgehebelt. Aus einem auf dem Grundstück befindlichen unverschlossenen PKW wurden Dokumente und Zahlungskarten entwendet. Der Versuch die Eingangstür des Wohnhauses aufzutreten scheiterte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Seitenscheibe eingeschlagen - Geldbörse entwendet

Die Seitenscheibe eines BMW 330d wurde in der Nacht zum 28.01.2026 eingeschlagen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Dorfstraße abgestellt. Der Wert der Geldbörse samt Inhalt liegt bei etwas über 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Zwei Fahrräder entwendet

Aus einer Tiefgarage in der Straße Ilmenaugarten wurden im Zeitraum vom Abend des 27.01.2026 bis zum Abend des 28.01.2026 zwei Fahrräder Cross Race der Marke CUBE entwendet. Der Wert der beiden Fahrräder liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Taschendiebstahl in Supermarkt

In einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße kam es am Vormittag des 28.01.2026 zu einem Taschendiebstahl. Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde einer Frau das Portemonnaie während ihres Einkaufes entwendet. In diesem befanden sich Dokumente, Zahlungskarten und Bargeld. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - PKW trotz Alkoholkonsum geführt

Am Nachmittag des 28.01.2026 wurde der Gast eines Cafés in Dannenberg gemeldet, der trotz des Konsums alkoholischer Getränke anschließend einen PKW führte. Die Beamten konnten den Mann antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Bei dem 55-Jährigen wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Woltersdorf - Minderjähriger mit Kleinkraftrad unterwegs

Am 28.01.2026 gegen 19:20 Uhr wurden Polizeibeamte im Ortsteil Lichtenberg auf ein Kleinkraftrad aufmerksam und beabsichtigten, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Beamten zunächst und versuchte kurzzeitig, sich der Kontrolle zu entziehen, bevor er schließlich eigenständig anhielt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfügte. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Uelzener stiehlt Werkzeug

Am 28.01.2026 gegen 18:45 Uhr passierte ein 43-Jähriger den Kassenbereich eines Baumarkts in der Bahnhofstraße, ohne Werkzeug im Wert von rund 50 Euro zu bezahlen. Gegen den Uelzener wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Alkohol in Rucksack gesteckt und entwendet

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 29.01.2026 gegen 10:30 Uhr in der Veerßer Straße. Ein 46-Jähriger steckte in einem Supermarkt eine Weinflasche in seinen Rucksack und bezahlte an der Kasse lediglich ein Bier. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Supermarktes beobachtet. Der amtsbekannte Mann konnte durch Polizeibeamte gestellt und die Weinflasche wieder an den Supermarkt übergeben werden. Gegen den 46-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei ermittelt

Am 28.01.2026 verschafften sich Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Heinz-Lücke-Straße und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Der Tatzeitraum beläuft sich auf etwa 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Unbekannte beschädigen Holdenstedter Museum

Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 26.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 28.01.2026, 13:30 Uhr, mehrere Fensterscheiben eines Museums in Holdenstedt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

