POL-LG: ++ Verkehrsunfälle aufgrund von Witterungsbedingungen ++ Strohmiete in Brand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++ Mann entwendet Rucksack aus Krankenhaus ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen kam es in den Morgenstunden des 26.01.2026 zu mehr als einem Dutzend witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Durch starken Schneefall kam es auf den glatten Fahrbahnen zu Gefahrenstellen und kurzzeitigen unfallbedingten Straßensperrungen. Verletzte gab es bei einem Großteil der Verkehrsunfälle nicht.

Lüneburg

Stadt und Landkreis Lüneburg - Verkehrsunfälle aufgrund von Witterungsbedingungen

Aufgrund von anhaltendem Schneefall seit den Morgenstunden des 26.01.2026 kam es auf den Straßen in Stadt und Landkreis Lüneburg vermehrt zu Verkehrsunfällen. Gegen 06:50 Uhr rutschte ein PKW einem verkehrsbedingt haltenden PKW aufgrund der winterglatten Fahrbahn auf. Eine 47-Jährige verlor gegen 08:50 Uhr beim Einbiegen von der Wichernstraße nach rechts in die Scharnhorststraße die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Ebenfalls gegen 08:50 Uhr stürzte ein 58-jähriger Fahrradfahrer aufgrund der Witterungsverhältnisse und verletzte sich leicht. Der vom Radfahrer getragene Helm verhinderte vermutlich Schlimmeres. Gegen 09:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Gelenkbusses die Konrad-Adenauer-Straße und beabsichtigte, nach links in den Deutsch-Evern-Weg abzubiegen. Hierbei brach das Heck des Gelenkbusses aufgrund von Glätte aus und kollidierte mit einer Fußgängerampel. Es entstand Sachschaden an Bus und Ampel. Die Fahrgäste blieben unverletzt, mussten den Bus aufgrund der Unfallaufnahme jedoch verlassen. Es ereigneten sich weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Verletzt wurde bei den Verkehrsunfällen sonst niemand. Die Polizei mahnt weiter umsichtig zu sein und den Straßenverhältnissen angemessen zu fahren.

Lüneburg - Aggressiver Fahrgast

Am Sonntag gegen 19:50 Uhr meldete eine Busfahrerin einen 31-jährigen Fahrgast, der sich aggressiv verhielt und gegen die Trennscheibe der Fahrerkabine schlug. Im Bus entstand kein Sachschaden. Dennoch durfte der Fahrgast die Fahrt mit dem Bus nicht mehr fortsetzen. Ein von dem amtsbekannten 31-Jährigen mitgeführtes Fahrrad, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Lüneburg - Sachbeschädigungen an Straßenlaternen

Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 24.01.2026 gegen 19:50 Uhr bis zum 25.01.2026 gegen 18:50 Uhr mehrere Straßenlaternen im Bereich Apfelallee / Bülows Kamp. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Transporter

Im Zeitraum vom 23.01.2026, 14:30 Uhr, bis zum Morgen des 26.01.2026, 04:40 Uhr, drangen Unbekannte in einen Transporter in der Gneisenaustraße ein und entwendeten das verbaute Autoradio, ein Baustellenradio und einen Werkzeugkoffer. In einen weiteren Transporter wurde in der Scharnhorststraße eingebrochen. Der Tatzeitraum beläuft sich hierbei auf den 23.01.2025, 15:00 Uhr, bis zum 26.01.2026, 07:40 Uhr. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Sachbeschädigungen an PKWs

Im Zeitraum vom 22.01.2026 gegen 14:00 Uhr bis zum 25.01.2026 gegen 11:30 Uhr kam es durch Unbekannte zu einer Sachbeschädigung an einem, ordnungsgemäß auf einem Grundstück geparkten, PKW in der Straße Im olen Dinst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Vom 23.01.2026, 18:00 Uhr, bis 25.01.2026, 14:20 Uhr, wurde ein weiterer, am Straßenrand geparkter, PKW in der Huderstraße beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Beide PKW weisen u. a. Dellen an der Karosserie auf. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Wendisch Evern - PKW verunfallt alleinbeteiligt

Nach ersten Erkenntnissen kam in den Morgenstunden des 25.01.2026 ein PKW auf der Kreisstraße 37, zwischen Wendisch Evern und Lüneburg-Kaltenmoor, in Fahrtrichtung Lüneburg alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Möglicherweise entstandener Flurschaden wird derzeit geprüft. Am PKW entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Strohmiete in Brand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Auf einem Feld bei Kussebode geriet in der Nacht zum 26.01.2026 eine Strohmiete in Brand. Die rund 300 Quaderballen ließ die Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Die Schadenssumme wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Brandort wurde für die weiteren Brandermittlungen beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt aufgrund einer möglichen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - Mülltonnen in Brand - Heiße Asche als Ursache

Insgesamt drei Mülltonnen brannten am 25.01.2026 gegen 21:30 Uhr auf dem Grundstück eines Wohnhauses Am Helk vollständig aus. Nach ersten Erkenntnissen war heiße Asche die Ursache, welche von einer Frau zuvor in eine der Mülltonnen geworfen wurde. Der Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Gusborn - PKW kollidieren - Fahrer erleidet leichte Verletzungen

Auf der schneeglatten Fahrbahn der Kreisstraße 1 fuhr am 26.01.2026 gegen 06:30 Uhr ein 60 Jahre alter Mann mit einem VW Crafter von Lüchow in Fahrtrichtung Zadrau. Dabei rutschte das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW-Ford. Durch den Zusammenstoß geriet dieser in einen Graben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 34 Jahre alte Fahrer des Ford erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - Mann entwendet Rucksack aus Krankenhaus

Am 25.01.2025 versuchte ein 43 Jahre alter Mann zweimal medizinische Produkte aus einem Krankenhaus zu entwenden. Zunächst begab er sich am Morgen zu dem Uelzener Krankenhaus (siehe Pressemitteilung vom 25.01.2026). Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Als der Mann aus dem Gewahrsam entlassen wurde, begab er sich wenige Stunden später erneut zu dem Krankenhaus und entwendete dort einen Rucksack des medizinischen Personals. Eine Mitarbeiterin konnte dem Mann den Rucksack abnehmen. Der 43-Jährige schubste sie und flüchtete. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Alkoholisierter Mann verhält sich aggressiv

Eine alkoholisierte Person wurde der Polizei am 25.01.2026 gegen 14:45 Uhr gemeldet. Diese wurde durch einen Rettungswagen an einer Tankstelle in der Alewinstraße behandelt und verhielt sich dabei aggressiv gegenüber der Besatzung. Als die Polizei eintraf ging der Mann mit geballter Faust auf einen Polizeibeamten und eine Polizeibeamtin zu. Zudem ignorierte er einen Platzverweis. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Uelzen - Verkehrsunfälle bei Glätte

Am Morgen des 26.01.2026 befuhr gegen 07:10 Uhr ein voll besetzter Schulbus die Kreisstraße 27 zwischen Suderburg und Hammerstorf. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Dieser bremste nach dem Zusammenstoß ab. Ein hinter dem LKW fahrender PKW-Skoda fuhr anschließend auf den LKW auf. Es entstand Sachschaden von einigen Tausend Euro. Niemand wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Bereits gegen 04:30 Uhr kam ein PKW von der Fahrbahn der Bundesstraße 4 zwischen Tätendorf Eppensen und dem Barumer Kreuz ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung wurde die Bundesstraße 4 für rund eine Stunde gesperrt. Zwei Insassen eines PKW blieben bei einem Verkehrsunfall um 05:30 Uhr unverletzt als sich ein PKW bei Stadorf überschlagen hat. Um 07:40 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 10 bei Bienenbüttel ein Auffahrunfall ohne Verletzte. Auf der Bundesstraße 4 zwischen dem Suderburger Kreisel und Holdenstedt rutschte gegen 09:30 Uhr ein PKW in den Graben. Gleiches ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der Fahrbahn der Bundesstraße 4 zwischen Holdenstedt und Breitenhees.

