POL-LG: Korrektur Wochentag -> Mittwoch!, 11.02.26 ++ "Wie schützen sich Frauen?" -> Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Lüneburg ++ begrenzte Teilnehmerinnenzahl - Voranmeldungen

Korrektur Wochentag -> Mittwoch, 11.02.26, 18.00 - 20.00 Uhr! ++ "Wie schützen sich Frauen?" -> Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Lüneburg ++ begrenzte Teilnehmerinnenzahl - Voranmeldungen erforderlich!

Lüneburg

Auch im Jahr 2026 bietet das Präventionsteam der Polizei in Lüneburg wieder Termine im Rahmen der Vortagsreihe "Wie schützen sich Frauen?" in der Region an.

Die Vorträge mit der Referentin Kathrin Richter, Polizeihauptkommissarin, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, finden alle im Behördenzentrum "Auf der Hude", Auf der Hude 2, in Lüneburg statt.

Viele Frauen denken, dass sie in Gewaltsituationen, z.B. bei

- verbalen und körperlichen Übergriffen - anzüglichen Bemerkungen - Herabwürdigungen und ähnlichen Situationen

keine Chance zur Gegenwehr haben. Dabei zeigen Untersuchungen das Gegenteil auf: Frauen, die sich wehren, sind häufig sehr erfolgreich!

Frauen die bereit sind, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, werden in dem Vortag über drohende Gefahren, Tätervorgehensweisen und unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung aufgeklärt.

Für den ersten Termin besteht jetzt die Möglichkeit der Anmeldung (Achtung: begrenzte Teilnehmerplätze):

Mittwoch, 11.02.26, 18.00 - 20.00 Uhr

Anmeldungen (unbedingt erforderlich) über die Polizei Lüneburg - bei Frau Springer - unter Telefon 04131-607-2103.

