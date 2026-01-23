Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mehr als 420 Uelzener Viertklässler reisen im Uelzener Theater mit der Präventionspuppenbühne der Polizei durch den "Netzdschungel" ++ Präventionsstück für Grundschulen über die Möglichkeiten ...

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

++ mehr als 420 Uelzener Viertklässler reisen im Uelzener Theater mit der Präventionspuppenbühne der Polizei durch den "Netzdschungel" ++ Präventionsstück für Grundschulen über die Möglichkeiten und Gefahren im Internet ++

Uelzen

Mehr als 420 Mädchen und Jungen aus insgesamt acht Uelzener Grundschulen waren in dieser Wochen Gäste der Polizeipräventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg und machten sich im Rahmen eines gleichnamigen Theaterstücks auf eine Reise in den "Netzdschungel" des World-Wide-Web.

Bei insgesamt fünf Aufführungen an drei Tagen im Theater An der Ilmenau - Studiobühne - führten die Mitarbeiterinnen der Präventionspuppenbühne in Zusammenarbeit mit der Präventionsbeauftragten der Polizei Uelzen, Stella Giese, die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren des "World-Wide-Web" mit ihren Handpuppen spielerisch vor Augen. Abgerundet werden die Inhalte der Aufführungen durch Nachbereitungen in den jeweiligen Klasseneinheiten durch das Lehrpersonal und die Polizei.

Hintergrund/Inhalt

Im Stück begeben sich die Kinder mit dem 10-jährigen Tobias (als Handpuppe) im Netz (-Dschungel) auf eine Reise durch das Internet. Bei seiner Netzreise trifft Tobias viele liebenswürdige Tiere aus den unterschiedlichsten Ländern. Tobias glaubt mit der hilfsbereiten Maus Trixi Freundschaft geschlossen zu haben. Als Trixis Maske fällt und sie sich als gemeine Ratte entpuppt, muss Tobias feststellen, dass virtuelle Wahrheiten nicht der Wirklichkeit entsprechen und er der vermeintlichen Maus unbedarft viele persönliche Daten im Internet preisgegeben hat. Als ihm die Gefahr bewusst wird, wendet er sich an seine Mutter und einen Freund und erhält die Hilfe, die er braucht.

Mit dem Puppentheaterstück veranschaulichen Polizei und Lehrkräfte, dass das Internet viele tolle Möglichkeiten bietet, aber auch mögliche Gefahren und unschöne Dinge.

In der Nachbereitung im Nachgang an das Puppentheaterstück wird in den Schulklassen mit den Kindern über das Puppenstück und über mögliche Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit dem Internet gesprochen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell