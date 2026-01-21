Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Handgemenge im Umfeld von Versammlung - Polizei ermittelt ++ Einbruch in Bauwagen ++ Aufgrund eines Ausweichmanövers mit Leitplanke kollidiert ++ Sattelzug kollidiert mit Bäumen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsüberwachung auf der Ostumgehung

Bereits im Laufe des 19.01.2026 führte die Polizei auf der Ostumgehung Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Hierbei wurden ein Ladungssicherungsverstoß sowie Verstöße gegen die Verordnung, die die Lenk- und Ruhezeiten regelt, festgestellt. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kontrollierten die Beamten zudem einen PKW, der eine gebrochene Felge aufwies. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitete. ++ Bild der gebrochenen Felge unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am Morgen des 20.01.2026 befuhren ein 16-jähriger Fahrradfahrer und ein 34-jähriger Fahrradfahrer den Geh- und Radweg der Konrad-Adenauer-Straße aus entgegengesetzten Fahrtrichtungen. Bei dem Versuch, sich gegenseitig auszuweichen, kollidierten sie gegen 08:00 Uhr miteinander. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Lüneburg - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Zu einem Auffahrunfall kam es am 20.01.2026 gegen 07:45 Uhr, als eine 33-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte, von der Bundesstraße 216 zwischen Barendorf und Lüneburg auf die Ostumgehung in Richtung Norden abzubiegen. Die 33-Jährige musste verkehrsbedingt halten, woraufhin ihr eine 44-jährige PKW-Fahrerin auffuhr. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Lüneburg - Diebstahl aus Schließfach

Am 20.01.2026 kam es gegen Mittag zum Diebstahl privater Gegenstände aus dem Schließfach eines Supermarktes Am Alten Eisenwerk durch eine bisher unbekannte Person. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter ergreifen die Flucht

Am Nachmittag des 20.01.2026 gegen 15:20 Uhr versuchten zwei männliche Personen über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in der Kolberger Straße einzudringen. Als sie von Nachbarn bemerkt wurden, flüchteten sie in Richtung Stettiner Straße. Die Männer werden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, dunkle, kurze Haare (bei einer Person lockig), dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kunde speist ohne die Rechnung zu begleichen

Am 20.01.2026 gegen 17:50 Uhr kam es zu einem Einsatz in einem Restaurant im Ilmenaugarten. Ein Gast speiste und weigerte sich anschließend, die Rechnung in Höhe von 177 Euro zu begleichen. Der Gast verhielt sich den Mitarbeitern gegenüber unkooperativ, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Durch die eingesetzten Beamtinnen konnten die Personalien des 18-Jährigen aus der Region festgestellt werden. Da er keine Zahlungsabsicht zeigte, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Brietlingen - Weitere Sachbeschädigungen festgestellt

Bereits am 19.01.2026 kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich Moorweg (s. Pressemitteilung vom 20.01.2026). Am Morgen des 20.01.2026 wurden nun weitere Sachbeschädigungen im Bereich eines Gemeindehauses und eines Kindergartens in unmittelbarer Nähe bekannt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Südergellersen - Einbruch in Bauwagen

Durch bisher Unbekannte erfolgte in einem Tatzeitraum vom Nachmittag des 20.01.2026 bis zum Morgen des 21.01.2026 ein gewaltsames Eindringen in den Bauwagen eines Kindergartens im Westergellerser Weg. Entwendet wurden Werk- und Spielzeuge. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüneburg - Handgemenge im Umfeld von Versammlung - Polizei ermittelt - reibungsloser Verlauf von Aufzug mit gut 350 Teilnehmern

Eine bei der Hansestadt ordnungsgemäß angemeldete Versammlung zum Thema "Solidarität mit Kurdistan" begleitete die Polizei in den Abendstunden des 20.01.26 im Lüneburger Stadtgebiet und sorgte für einen reibungslosen Verlauf. Insgesamt nahmen gut 350 Personen an dem Aufzug teil. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Noch vor Beginn der eigentlichen Versammlung kam es im Bereich Am Sande zu einem Handgemenge von mehreren späteren Versammlungsteilnehmern mit einem 29 Jahre alten Passanten. Der 29-Jährige erlitt leichte u.a. Kopfverletzungen. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Ermittlungen nach Verkehrsunfall - Aufgrund eines Ausweichmanövers mit Leitplanke kollidiert

Gegen 14:50 Uhr befuhr am 20.01.2026 ein 22 Jahre alter Mann mit einem Skoda Octavia die Bundesstraße 191 von der Dömitzer Brücke kommend in Fahrtrichtung Dannenberg. Dabei kam ihm nach ersten Erkenntnissen auf seiner Fahrbahn ein bislang unbekannter PKW entgegen, welcher sich gerade in einem Überholvorgang befand. Um eine Kollision zu verhindern wich der 22-Jährige nach rechts aus und touchierte eine Leitplanke. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort. Am Skoda entstand ein Schaden von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades

Ein Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro wurde in der Nacht zum 20.01.2026 Am Königsberg entwendet. Das Fahrrad mit grünem Rahmen war zum Tatzeitpunkt mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Wohnungseinbruch - Hebelmarken an der Terrassentür - Bargeld entwendet

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße brachen derzeit Unbekannte im Zeitraum vom 09.01.2026 bis zum 20.01.2026 ein. Sie betraten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im Wert von einigen Hundert Euro. Die Polizei stellte Hebelmarken an der Terrassentür der Wohnung sowie an einem Sekretär fest. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Sattelzug kollidiert mit Bäumen

Auf der Landesstraße 265 kam am 20.01.2026 gegen 13:00 Uhr ein Sattelzug mit Auflieger von der Fahrbahn ab. Der 67 Jahre alte Fahrer befuhr dabei die Landesstraße aus Kattien kommend in Fahrtrichtung Bad Bodenteich. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte er aufgrund blendender Sonne ein Fensterrollo herunterzuziehen. Dabei verriss er das Lenkrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug sowie dem Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Durch die Kollision verlor der mit Mehl beladene Auflieger einen Teil seiner Ladung.

