Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Taschendiebstähle in Supermärkten ++ Mit Cityroller eine Scheibe eingeschlagen - Mann in Gewahrsam ++ Brand eines Wohnwagens ++ Unbekannter zündet Sonnenschirm an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannter zündet Sonnenschirm an

Am 19.01.2026 gegen 17:30 Uhr zündete ein derzeit unbekannter Mann den Sonnenschirm eines Restaurants im Wasserviertel an. Die Mitarbeitenden des Restaurants konnten den Brand eigenständig löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am 19.01.2026 gegen 17:25 Uhr übersah ein 36-jähriger VW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Hondas in der Stöteroggestraße. Der Honda-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Lüneburg - Sachbeschädigungen in Brietlingen

Am 19.01.2026 gegen 22:30 Uhr zerstörten Unbekannte Werbeschilder in einem Bankvorraum im Moorweg in Brietlingen. Weiterhin wurden in unmittelbarer Nähe Blumenkästen beschädigt und ein Mülleimer auf dem Gehweg entleert. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Wittorf - Brand eines Wohnwagens

Am Morgen des 20.01.2026 gegen kurz vor 07:00 Uhr gerieten an der Kreisstraße 46 in Wittorf ein unbewohnter Wohnwagen und ein daneben geparkter LKW-Anhänger in Brand. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Amelinghausen - Diebstahl unter Vorwand

Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich eine Unbekannte durch ein Ablenkungsmanöver am Nachmittag des 19.01.2026 Zugang zu einem Haus eines älteren Herrn in der Straße Hersebünte. Hierbei entwendete sie im Haus gelagertes Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mit Cityroller eine Scheibe eingeschlagen - Mann in Gewahrsam

Die Scheibe einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße wurde am 19.01.2026 gegen 16:15 Uhr zerstört. Eine Zeugin beobachtete einen 35 Jahre alten Mann, welcher mit einem Cityroller auf das Glaselement einschlug. Kurze Zeit später erschien der Mann auf der Polizeistation in Dannenberg. Die Polizei nahm den 35-Jährigen in Gewahrsam. Er war rund zwei Stunden zuvor bereits als Randalierer im Ordnungsamt auffällig gewesen und erhielt einen Platzverweis.

Bergen (Dumme) - Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis zum 20.01.2026 brach eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung in der Neue Straße ein. Dort entwendete sie einen Fernseher im Wert von einigen Hundert Euro sowie die dazugehörige Verpackung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen/Uelzen/Bad Bodenteich - Taschendiebstähle in Supermärkten

Am 19.01.2026 ist es in Stadt und Landkreis Uelzen erneut zu diversen Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Gegen 10:45 Uhr wurde einem Senior in der Medinger Straße während des Einkaufs die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Er bemerkte das Fehlen erst an der Kasse. Die Geldbörse konnte im Supermarkt aufgefunden werden. Das Bargeld und die EC-Karten wurden entwendet. In einem Uelzener Supermarkt in der Veerßer Straße wurde gegen 12:15 Uhr die Geldbörse einer Seniorin samt Inhalt gestohlen. Rund 30 Minuten später entwendeten Unbekannte das Portemonnaie eines Mannes und hoben anschließend mit einer EC-Karte einige Hundert Euro Bargeld an einem Geldausgabeautomaten ab. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" In der jüngeren Vergangenheit kam es in Stadt und Landkreis Uelzen vermehrt zu entsprechenden Taten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Polizei stellt Kleinkraftrad sicher

Die Polizei kontrollierte am 19.01.2026 gegen 12:40 Uhr in der Lüneburger Straße ein motorisiertes Kleinkraftrad. Dabei stellte sich heraus, dass der 29 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich besaß das Fahrzeug kein Versicherungsschutz und auch keine Betriebserlaubnis. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Uelzen - Nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Zwei PKW standen am 19.01.2026 gegen 16:30 Uhr verkehrsbedingt hintereinander an einer Ampel in der Bernhard-Nigebur-Straße. Dabei rollte der Ford Transit vorwärts und stieß gegen den stehenden VW Golf. Die 68 Jahre alte Beifahrerin des Golfs erlitt leichte Verletzungen. Der 24 Jahre alte Fahrer des Ford sowie der Fahrer des VW im Alter von 61 blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell