Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dan./ Uelzen vom 16.01.2026 - 18.01.2026 ++

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg / Lüneburg, 18.01.2026 Lüchow-Dannenberg / Uelzen

Pressemitteilung

vom 16.01.2026 - 18.01.2026

Landkreis Lüneburg

Rohheitsdelikte

Zu gleich mehreren Auseinandersetzungen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Lüneburger Innenstadt Gegen 05:30 Uhr gerieten Am Stintmarkt ein 34-jähriger Lüneburger und ein 39-Jähriger aus Adendorf aneinander und lieferten sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde zumindest der 39-Jährige durch einen Faustschlag leicht verletzt. Auch die Fensterscheibe einer angrenzenden Taverne ging zu Bruch.

Etwa eine Stunde später gerieten zwei andere Männer Am Berge in einen Streit. Hier schlug ein 40-Jähriger aus Reppenstedt einen 42-jährigen Lüneburger in dessen Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Auch in Adendorf im Papageienweg kochten am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr die Gemüter hoch. Hier disputierten Mitbewohner zunächst hitzig miteinander, wobei dem 37-jährigen Streithahn die verbalen Argumente ausgingen und er stattdessen zu einem Küchenmesser griff und versuchte, auf seinen Widersacher (28 Jahre alt) einzustechen. Dieser erlitt glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen. Da der Verursacher seine Aggressivität auch im Beisein der eingesetzten Polizeibeamten nicht ablegen konnte und zudem deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen schien, wurde dieser bis zum Nachmittag in Gewahrsam genommen.

Eigentumsdelikte

Nachdem ein 47-Jähriger am Freitag um 18:20 Uhr Bargeld aus einem Geldautomaten in der Straße Vor dem Neuen Tore abgehoben hatte, wurde ihm von vermutlich mehreren Tätern nicht nur die Geldbörse samt unbekannter Menge Bargeld sondern auch dessen EC-Karte entrissen. Die bislang unbekannten Täter flüchteten unerkannt in einem dunklen Pkw.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/ 607-2215

Mehrere Personen wurden am Samstag beim Ladendiebstahl erwischt. Unter anderem versuchte ein 34-jähriger Mann gegen 18:00 Uhr in einem Supermarkt in der Boecklerstra0e eine größere Menge Zigaretten zu entwenden, wurde jedoch hierbei beobachtet und der Polizei übergeben. Zwei junge Frauen wurden kurz zuvor in einer Drogerie in der Innenstadt beim Diebstahl von Parfum erwischt. Alle erwartet ein Strafverfahren.

Straßenverkehr:

Am Samstagmorgen um 04:54 Uhr meldeten Anwohner in der Schäfer-Ast-Straße in Radbruch einen Verkehrsunfall. Dort stieß ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Daimler Benz gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese stark. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Noch im Nahbereich konnten Polizeikräfte später den verunfallten Pkw sowie einen total betrunkenen 61-Jährigen feststellen, bei welchem es sich um den wahrscheinlichen Fahrzeugführer handelte. Bei diesem wurde eine Blutprobe entnommen und auch dessen Führerschein wurde sichergestellt.

Landkreis Uelzen

Am vergangenen Wochenende kam es erneut vermehrt zu Taschendiebstählen in Supermärkten. Die Taten erfolgten häufig während des Einkaufs und wurden meist erst an der Kasse bemerkt. Die Polizei rät, Wertsachen stets verschlossen und körpernah zu tragen und die Taschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Am Freitag, den 16.01.2026, ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Innenstadtbereich Uelzen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 44-jährigen Fahrzeugführers. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem beteiligten Mann ein Atemalkoholwert von 2,92 Promille festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Infolge des Unfalls entstand lediglich Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Im Laufe des Wochenendes wurden im Landkreis Lüchow-Dannenberg vier berauschte Fahrzeug-führer festgestellt.

Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 21-jähriger Fahrzeugführer in Lübbow mit seinem Pkw ei-ner Kontrolle unterzogen. Ein Urintest beim Fahrzeugführer verlief positiv auf THC.

Ebenfalls am Freitag, gegen 21:45 Uhr, wurde in Dannenberg (Elbe) ein 43-jähriger Fahrzeugführer angehalten. Bei diesem verlief im weiteren Verlauf ein Urintest positiv auf THC. Zudem konnten bei dem Mann auch verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Am Samstag, gegen 01:20 Uhr, wurde ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Auch bei diesem verlief ein Urintest positiv auf THC. Zusätzlich war er auch nicht im Besitz ei-ner Fahrerlaubnis.

Und schließlich wurde Samstagnacht, gegen 23:15 Uhr, noch eine 45-jährige Fahrzeugführerin eines Kleinkraftrades in Dannenberg (Elbe) angehalten. Bei dieser verlief ein Urintest positiv auf Kokain und Amphetamin.

Bei allen Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugführer erwartet ein entsprechendes Verfahren.

