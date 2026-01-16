Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ frontal in geparkten Pkw gefahren - unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ Geschäftsmitarbeiterin bedrängt - Polizei ermittelt gegen junge Männer ++ Eigentümer von rotem Mofa gesucht! ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 16.01.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - Geschäftsmitarbeiterin bedrängt - Geld erbeutet - Polizei ermittelt gegen zwei junge Männer wegen Raub

Eine Mitarbeiterin eines Sonnenstudios bedrängten zwei Täter in den Abendstunden des 15.01.26 in den Räumlichkeiten in der Neue Sülze. Nachdem die Männer Geld forderten, gelangten sie an Bargeld, mit dem die Täter gegen 20:00 Uhr die Flucht ergriffen. Die Mitarbeiterin machte in der Folge auf die Situation aufmerksam, so dass alarmierte Polizeibeamte in der Folge im Umfeld zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche/Heranwachsende im Rahmen der Fahndung kontrollieren konnte. Die Polizei ermittelt gegen die Beiden wegen einer Raubstraftat. Die Mobiltelefone sowie Bargeld bei den Lüneburgern wurden im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Mitarbeiterin schiebt Person aus Geschäft und alarmiert Hilfe - Person ergreift die Flucht

Eine unbekannte Person konnte eine Mitarbeiterin eines Bäckereigeschäfts nach Ladenschluss in den frühen Abendstunden des 15.01.26 gegen 18:15 Uhr aus dem Bereich des Hintereingangs des Geschäfts in der Carl-von-Ossietzky-Straße schieben. Die Mitarbeiterin machte auf die Situation durch Schreie aufmerksam, so dass mehrere Passanten sofort da waren und der Unbekannte, der es möglicherweise auf Bargeld abgesehen hatte, die Flucht ergriff. Bei der Person soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunkler Kleidung und Mütze/Kapuzenoberteil gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldkassette an Waschmaschine aufgebrochen

Die Geldkassette einer Waschmaschine in einem Kellerraum/Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 15.01.26 vermutlich gegen 17:15 Uhr auf. Der Täter flüchtete im Anschluss vermutlich mit einem Fahrrad und wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre, schlank, dunkle Haare und Drei-Tage-Bart. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - (Mehrfach-) Ladendieb

Einen 20-Jährigen ertappten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Sülfmeisterstraße in den Nachmittagsstunden des 15.01.26 gegen 15:00 Uhr, nachdem dieser versucht hatte, Genussmittel mit seiner Tasche durch den Kassenbereich zu schmuggeln. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Inaugenscheinnahme der Sachen des Lüneburgers wurde darüber hinaus weitere gestohlene Artikel aus einem Markt Am Sande festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurden eingeleitet.

Radbruch - betrunkener Transporter-Fahrer - 1,9 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Kleintransporters Mercedes Vito kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 15.01.26, nachdem Passanten das Fahrzeug aufgrund einer Fahrweise in "Schlangenlinien" aufgefallen war. Bei dem 41 Jahre alten Fahrer wurde gegen 22:30 Uhr ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Einen unter Drogeneinfluss stehenden 37 Jahre alten Nutzer eines E-Scooters stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.01.26 in der Salzstraße. Ein Urintest auf THC verlief gegen 16:15 Uhr positiv. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Zweirad Mofa "frisiert" - Strafverfahren eingeleitet

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den jungen Mann in den Mittagsstunden des 15.01.26 In der Marsch mit seinem Zweirad kontrolliert und dabei festgestellt, dass das Mofa mit mehr als 65 km/h unterwegs war. Da der Heranwachsende lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besaß, erwartet ihn nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Eigentümer von rotem Mofa gesucht!

Den Eigentümer eines roten Mofa Piaggio sucht aktuell die Polizei Lüneburg. Das seit längerem abgestellte Zweirad war im Verlauf des 14.01.26 vor einer HNO-Praxis An der Wittenberger Bahn aufgefallen und soll dort schon seit längerer Zeit stehen. Da das Mofa sehr markant ist und nur wenige Mofa derart in Lüneburger Raum unterwegs sind, könnte der Eigentümer sein Mofa wiedererkennen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

++ Bild des Mofas unter www.polizeipresse.de ++

Betzendorf - Pkw verunfallt aufgrund Vereisung - leicht verletzt

Aufgrund noch teilweise vereister Fahrbahn verunfallt ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Honda in den Nachmittagsstunden des 15.01.26 im Holtorfer Weg zwischen Betzendorf und Barnstedt. Der junge Mann verlor gegen 15:30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in den Seitenraum und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Innenstadt, u.a. Am Sande, kontrollierte die Polizei in den Mittags- und Nachmittagsstunden auch verschiedene Verkehrsteilnehmer. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verkehrsverstöße.

Das Durchfahrtsverbot (Schulstraße) im Umfeld der Grundschule kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.01.26 in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Luckau - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo unter Drogeneinfluss stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 15.01.26 im Bereich des Verbindungswegs Landesstraße 261 - Mammoißel. Ein Urintest auf THC verlief gegen 21:15 Uhr positiv; parallel räumte die Frau den Konsum von Marihuana ein. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - frontal in geparkten Pkw gefahren - abgehauen - unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Ingewahrsamnahme erforderlich

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen (u.a. Cannabis und Kokain) stehend fuhr ein 46 Jahre alter Mann aus Uelzen mit einem Pkw Ford C-Max in den Nachmittagsstunden des 15.01.26 im Bereich der Anliegerparkplätze in der Albrecht-Thaer-Straße frontal in einen geparkten Pkw Seat und beschädigte dann einen weiteren Pkw BMW. Der Uelzener liess dann gegen 16:15 Uhr das Fahrzeug zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Passanten beobachteten die Situation und verständigten die Polizei. Polizeibeamte konnten den 46-Jährigen an seiner Wohnanschrift in der Folge ausfindig machen und veranlassten eine Blutentnahme. Ihn erwarten Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Aufgrund seines Gesamtverhaltens wurde der 46-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur "Ausnüchterung" in Polizeigewahrsam genommen.

Bad Bodenteich - Baggerschaufel von Firmengelände abtransportiert

Bereits im Zeitraum vom 19.12.25 bis zum 14.01.26 transportierten Unbekannte von einem Firmengelände in der Industriestraße eine Baggerschaufel ab. Zuvor war der Zaun des Geländes durchtrennt worden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - "aufgefahren" - leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 52 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Caddy in den Morgenstunden des 16.01.26 in der Von-Estorff-Straße. Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi hatte gegen 08:30 Uhr zu spät bemerkt, dass der VW verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Der 52-Jährige wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell