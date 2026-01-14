Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ unverschlossene Pkw geöffnet - losgefahren - aufgrund psychischer Auffälligkeiten Einweisung veranlasst ++ Verlierer/Eigentümer(-in) von Halskette gesucht ++ Münzautomat aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.01.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - unverschlossene Pkw geöffnet - losgefahren - aufgrund psychischer Auffälligkeiten Einweisung veranlasst

Angeblich nach Zigaretten suchte ein 20-Jähriger aus Osnabrück in den Mittagsstunden des 13.01.26 in Lüneburg. Der junge Mann, der unter Drogeneinfluss stand und sich psychisch auffällig zeigte, war gegen 11:15 Uhr u.a. in der Lauensteinstraße und Vor dem Neuen Tore beobachtet worden, wie er unverschlossen abgestellten Fahrzeuge (Pkw wie auch ein Auslieferungsfahrzeug) geöffnet hatte und diese durchsuchte. Der junge Mann konnte mit dem Auslieferungsfahrzeug eine kurze Strecke fahren, wurde jedoch durch alarmierte Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung im Umfeld des jetzt abgestellten Transporters angetroffen werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl, unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Fahren unter Drogeneinfluss. Aufgrund des psychischen Gesamtzustand des 20-Jährigen wurde eine Einweisung in die psychiatrische Klinik veranlasst.

Lüneburg - verschlossenes Pedelec gestohlen - Täter beobachtet

Das Schloss eines Pedelecs versuchte ein junger Mann in den Mittagsstunden des 13.01.25 im Gehwegsbereich der Fliederstraße mit einer Gehwegplatte zu knacken. Passanten fotografierten den Täter dabei gegen 11:30 Uhr und alarmierten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei trug der Unbekannte das verschlossene Pedelec weg. Die Polizei sicherte die Bildaufnahmen und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "herumgepöbelt und aggressiv" - Passanten und Polizei greifen ein

Nicht zum ersten Mal pöbelte ein 31-Jähriger in den Mittagsstunden des 13.01.26 in der Lüneburger Innenstadt herum. Eine Passantin fordert ihn gegen 11:45 Uhr in der Altenbrückertorstraße auf, dieses zu unterlassen, woraufhin der Lüneburger aggressiv wurde und die Frau beleidigte und es zu einer Schubserei mit anderen Passanten kam. Alarmierte Polizeibeamte griffen in der Folge ein und ermitteln nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Lüneburg - Jugendliche beim Ladendiebstahl ertappt

Einen 16-Jährigen beim Diebstahl eines Bluetooth-Kopfhörers ertappte ein Mitarbeiter eines Drogeriegeschäfts in der Grapengießerstraße in den Nachmittagsstunden des 13.01.26 gegen 16:00 Uhr.

Bereits gegen 13:30 Uhr hatten zwei 13- und 14-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg versucht zwei Flacons mit Parfum (im Wert von mehr als 200 Euro) aus dem Markt zu stehlen. Alle drei erwarten entsprechende Strafverfahren.

Bardowick - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 77-Jährigen griff sich ein Unbekannter unbemerkt in den Mittagsstunden des 13.01.26 gegen 12:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt Vor der Westermarsch. Mit der Börse verschwanden u.a. auch Bargeld, persönliche Papiere und EC-Karten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Transporter Ford stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 13.01.26 in der Salzstraße. Bei der Kontrolle des Lüneburgers stellte sich gegen 11:15 Uhr heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Ein Test auf THC verlief positiv.

Lüneburg - Verlierer/Eigentümer(-in) von Halskette gesucht

Den Verlierer/Eigentümer(-in) einer goldenen Kordelkette sucht aktuell die Polizei Lüneburg. Die Kette wurde bereits Ende letzten Jahres auf dem Gelände einer Schule in der Vögelsener Straße gefunden und der Polizei Lüneburg übergeben. Wer kann diese Kette wiedererkennen? Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

++ Bild der Kordelkette unter www.polizeipresse.de +

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Polizei ermittelt nach geschilderter Raubtat

Am 13.01.2026 gegen 23:30 Uhr meldete sich ein 26 Jahre alter Mann bei der Polizeiwache in Lüchow und schilderte, dass er sich soeben mit eine Internetbekanntschaft treffen wollte. Diese sei aber nicht erschienen. Auf weitere Nachfrage gab er an, dass er im daraufhin von zwei unbekannten Männern bedroht wurde. Diese hätten ihm anschließend 150 Euro Bargeld abgenommen. Der Tatort soll sich in der Marschstraße in Wustrow befunden haben. Die Männer seien anschließend fußläufig geflüchtet. Sie sollen beide eine Kapuzenjacke getragen haben. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Münzautomat aufgebrochen

Am 13.01.2026 zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde an einer öffentlichen sanitären Anlage in der Marschtorstraße ein Münzautomat aufgebrochen. Dieser sammelte Münzgeld für die dortigen Duschen. Die derzeit unbekannten Täter entwendet das Münzgeld im Wert von etwas über 100 Euro und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach Körperverletzung - bekannter Mann in Verdacht

Leichte Verletzungen erlitt am 13.01.2026 gegen 14:40 Uhr ein 63 Jahre alter Mann als er bei einer Bäckerei in der Lüneburger Straße von einem zunächst unbekannten Mann geschlagen wurde. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Veerßer Straße/Gudesstraße. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Aussagen und Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen einen polizeilich bekannten Mann aus Uelzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Schneeball beschädigt Fahrzeug auf der Bundesstraße

Auf der Brücke über die Bundesstraße 4 an der Abfahrt Groß Liedern warf am 13.01.2026 gegen 19:40 Uhr ein derzeit unbekannter Mann einen Schneeball auf einen der Bundesstraße 4 folgenden Volvo FH. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro an dem Fahrzeug. Der Mann konnte nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Am 14.01.2026 gegen 08:00 Uhr fuhr ein schwarzer Mercedes die Medinger Straße entlang. Dabei kollidierte dieser mit einer, der Fahrbahn über einen Fußgängerüberweg kreuzenden, Frau. Die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer hielt kurz an, stieg jedoch nicht aus und fuhr davon. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Fahrer des PKW mit Uelzener Kennzeichen. Der lebensältere Mann soll weiße Haare gehabt haben und trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell