Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Baucontainer aufgebrochen ++ Altpapiercontainer brannte ++ Zu Boden geschlagen und Wertsachen entwendet ++ Nach Sachbeschädigungen Täter festgestellt ++ Ermittlungen nach Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Baucontainer aufgebrochen

Ein Baucontainer auf einer Baustelle bei den Sülzwiesen wurde im Zeitraum vom 07.01.2026 bis zum 11.01.2026 aufgebrochen. Es wurden diverse Baugeräte im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Altpapiercontainer brannte

Am Abend des 11.01.2026 gegen 21:25 Uhr brannte im Dornweg ein Altpapiercontainer. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen zuvor von einem bislang unbekannten Mann angezündet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - LKW touchiert geparkten PKW

Am 12.01.2026 gegen 07:55 Uhr touchierte ein LKW beim Befahren eines Firmengeländes in der Otto-Brenner-Straße einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Lüneburg - Mountainbike am Bahnhof entwendet

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurde im Zeitraum vom 09.01.2026 bis zum 11.01.2026 ein angeschlossenes Mountainbike aus einem Fahrradparkhaus am Bahnhof entwendet. Das schwarze Fahrrad der Marke Romet hat einen Wert von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Zu Boden geschlagen und Wertsachen entwendet

Am 11.01.2026 gegen 17:50 Uhr ging ein 29 Jahre alter Mann mit einem Hund auf dem Gehweg zwischen der Stadthalle und dem Kuhteichweg spazieren. Dabei erschienen plötzlich zwei derzeit unbekannte Personen. Eine davon schlug auf den 29-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Dort wurden ihm diverse Wertgegenstände abgenommen. Mitsamt des Diebesgutes im Wert von einigen Hundert Euro entfernten sich die beiden Personen. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Sachbeschädigungen Täter festgestellt

Am Vormittag des 11.01.2026 beschmierte ein zunächst unbekannter Mann im Uelzener Stadtgebiet diverse Objekte mit einem Permanent Marker. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei mit Hilfe von Zeugen einen 25 Jahre alten Verdächtigen kontrollieren. Bei ihm wurde ein entsprechender Permanent-Marker aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Bereits am Morgen des 19.12.2025 befuhr ein Mann mit einem PKW der Marke Mercedes die Neu Ripdorfer Straße in Richtung Birkenallee. Dabei kreuzte ein Radfahrer die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Radfahrer stürzte. Ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen, entfernte sich der Radfahrer anschließend. Nach Angaben des PKW-Fahrers soll es sich bei dem Radfahrer um einen Jugendlichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - PKW beschädigt

In der Nacht zum 12.01.2026 wurde in der Südstraße eine Mercedes C-Klasse beschädigt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand abgestellt. Die Beschädigungen wurden an allen Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell