POL-LG: ++ nach Streit und Gerangel im öffentlichen Raum Messer eingesetzt ++ 30-Jähriger verstirbt in Klinikum ++ 26-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Polizei ermittelt wegen eines möglichen ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ nach Streit und Gerangel im öffentlichen Raum Messer eingesetzt ++ 30-Jähriger verstirbt in Klinikum ++ 26-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdelikts ++

Uelzen

Wegen Totschlags ermittelt die Polizei gegen einen 26 Jahre alten Uelzener nach einem folgeschweren Streit in den Abendstunden des 11.01.25 im Bereich des Herzogenplatzes in Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 19:00 Uhr zwischen den beiden Männern aus Uelzen im öffentlichen Raum zu einem Streit und Gerangel u.a. mit einer Schneeschaufel gekommen. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung verletzte der 26-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer im Rückenbereich. Passanten und auch der 26-Jährigen machten auf die Situation aufmerksam und alarmierten den Rettungsdienst, der unter Notversorgung den 30-Jährigen ins Uelzener Klinikum verbrachte, wo er jedoch an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Die alarmierte Polizei nahm den 26-Jährigen noch im Umfeld des Ereignisortes vorläufig fest. Parallel sicherten die Tatortgruppe der Polizeiinspektion sowie Ermittler des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes Spuren am Tatort und stellten auch ein Messer bei dem 26-Jährigen fest. Die weiteren Ermittlungen und Hintergründe des möglichen Streits dauern an.

