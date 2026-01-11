POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09.01.-11.01.25

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Reppenstedt/Kirchgellersen - Entlaufene Ponys

Am Samstagmorgen durchbrechen 7 Ponys die Umzäunung ihrer Weide in Kirchgellersen und laufen auf die Landesstraße in Richtung Reppenstedt. Im Dunkeln kommt es zur Kollision zwischen einem der Ponys und einem Pkw. Weder die Fahrzeugführerin noch das Pony werden hierbei verletzt. Die Ponys blockieren die Fahrbahn und werden später von den eingesetzten Polizeibeamtinnen und der Pferdehalterin zu Fuß zu ihrer Weide verbracht.

Lüneburg - Taschendiebstähle während des Einkaufens

Eine unbekannte Person entwendet Samstagmittag, aus dem Rucksack, den die lebensältere Geschädigte auf dem Rücken trägt, ihre Geldbörse mit Personaldokumenten und Bargeld. Die Geschädigte bemerkt das Fehlen der Geldbörse, als sie an der Kasse eines Geschäftes in der Willy-Brandt-Straße bezahlen will.

Auch in einem Geschäft in der Bleckeder Landstraße entwendet, gegen 14 Uhr, eine unbekannte Person die Geldbörse des lebensälteren Geschädigten. Der oder die Unbekannte zieht die Geldbörse aus der Hosentasche des Geschädigten. Dieser bemerkt das Fehlen der Geldbörse, mitsamt Bargeld und EC-Karte,erst beim Bezahlen an der Kasse.

Lüneburg - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am 10.01.2025, gegen 19:20 Uhr, wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in der Straße Am Schifferwall kontrolliert. Zuvor hat ein Zeuge die Fahrauffälligkeiten bei dem Verkehrsteilnehmer gemeldet. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer wird im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Eine Messung ergibt einen Atemalkoholwert von 1,38 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wird sichergestellt und die Weiterfahrt wird ihm anschließend untersagt.

Lüneburg - Häusliche Gewalt zwischen Expartnern

Am Samstagabend kommt es zu einer Bedrohung und Beleidigung durch den 29-jährigen Beschuldigten gegenüber seiner 28-jährigen Expartnerin in der gemeinsamen Wohnung. Auf Grund der Gesamtumstände und des aggressiven Verhaltens des Beschuldigten wird eine Wegweisung über mehrere Tage gegen ihn ausgesprochen.

Stadt Uelzen

Nachbarschaftsstreitigkeiten münden in einer Bedrohung

Am Freitag, den 09.01.2026, gegen 13:30 Uhr, kommt es in Uelzen in der Groß Liederner Straße zunächst zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn. Im weiteren Verlauf des Streits bedroht der 54-jährige Beschuldigte das 48-jährige Opfer. Durch das Eintreffen der Polizei kann die Situation beruhigt werden. Dennoch erwartet den Beschuldigten nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Mehrere Geldbörsendiebstähle beim Samstagseinkauf

Am Samstag, den 10.01.2026, kommt es in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen. Alle Geschädigten sind zu der Zeit im Bereich des Marktcenters Uelzens einkaufen. Als sich die Geschädigten an der Kasse befinden und bezahlen wollen, bemerken sie, dass ihre Geldbörse weg ist. Die Diebstähle wurden vorher nicht bemerkt. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 600EUR.

Diverse private Feiern im Stadtgebiet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden im Stadtgebiet mehrere private Feiern mit ruhestörendem Lärm gemeldet. Die Veranstalter zeigen sich beim Eintreffen der Polizei allesamt einsichtig und führen ihre Feiern ruhiger fort.

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Raubüberfall im Kneipenbereich

In der Nacht vom 09.01.2026 auf den 10.01.2026 kommt es gegen Mitternacht in einer Kneipe in der Bahnhofstraße in Bad Bevensen zu einem Raubüberfall. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten begibt sich das 44-jährige Opfer vor die Kneipe. Hier wird das Opfer dann von einer mehrköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Zudem wird dem Opfer das Handy gestohlen. Die Beschuldigten flüchten daraufhin. Das Opfer muss medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Winterliches Schneeschieben endet in Nachbarschaftsstreitigkeiten Am 10.01.2026, gegen 10 Uhr, kommt es im Bereich Bienenbüttel zu Streitigkeiten zwischen zwei Nachbarn. Als man sich beim Schneeschieben uneinig ist, kommt es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In dessen Verlauf die 29-jährige Beschuldigte das 55-jährige Opfer bedroht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Uelzen

Am gesamten Wochenende kommt es im Landkreis Uelzen zu diversen Unfällen aufgrund der Wetterlage mit Schnee und Glätte.

PK Lüchow

Streitigkeit mündet in Widerstand gegen Polizei

Am Freitagabend kam es in einem Wohnhaus in Lüchow zu Streitigkeiten zwischen zwei Parteien, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Um Straftaten zu verhindern, wurde den zwei Verursacherinnen ein Platzverweis ausgesprochen. Eine Verursacherin wehrte sich körperlich gegen die Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Auffällige Fahrweise infolge einer Erkrankung

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Lüchow ein Pkw im Straßenverkehr gemeldet, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugführers konnte keine Beeinflussung durch Substanzen festgestellt werden. Allerdings zeigte der Fahrzeugführer Symptome einer Erkrankung. Durch das Fahrverhalten wurde keine Person gefährdet. Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder medikamentöse Behandlungen können die Fahreignung einschränken. Die Polizei appelliert daher, vor dem Führen eines Kraftfahrzeugs stets ärztlichen Rat einzuholen und verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen.

