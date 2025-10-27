Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Regionalzug erfasst Auto auf Bahnübergang bei Pisselberg ++ Pkw-Fahrerin schwerverletzt ++ Fahrgäste in Regionalbahn bleiben unverletzt ++ Bahnstrecke gesperrt ++ 60.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

++ Regionalzug erfasst Auto auf Bahnübergang bei Pisselberg ++ Pkw-Fahrerin schwerverletzt ++ Fahrgäste in Regionalbahn bleiben unverletzt ++ Bahnstrecke gesperrt ++ 60.000 Euro Sachschaden ++

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Hitzacker/Dannenberg/Pisselberg

Zu einem folgeschweren Unfall auf einem unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Pisselberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) kam es in den Mittagsstunden des 27.10.25. Ein Regionalzug war gegen 12:15 Uhr mit einem sich auf dem Bahnübergang auf den Schienen befindlichen Pkw Peugeot kollidiert, so dass der Pkw in einen Graben katapultiert wurde. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Peugeot, die von Pisselberg in Richtung Seerau unterwegs war, wurde schwerverletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Triebwarenführer erlitt einen Schock. Die in der Regionalbahn befindlichen Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Notfallmanager der Bahn war vor Ort. Parallel wurden ein Schienenersatzverkehr sowie der Transport der Fahrgäste eingerichtet. Die Bahnstrecke sowie der Bahnübergang sind aktuell noch voll gesperrt. Der Sachschaden am komplett zerstörten Pkw sowie am Triebwagen wird aktuell mit gut 60.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bei dem Bahnübergang handelt es sich um einen unbeschrankten Übergang mit entsprechender Beschilderung. Bereits im Dezember 2023 kam es hier zu einem folgenschweren Unfall mit tödlichem Ausgang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell