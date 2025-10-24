POL-LG: ++ Wildschwein auf Ostumgehung - acht Pkw leicht beschädigt ++ Geldbörsen verschwinden beim Einkauf ++ Auseinandersetzung in Unterkunft - in Gewahrsam genommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Amt Neuhaus - Fußgänger von Transporter überrollt - 92-Jährige verstirbt beim Transport in Spezialklinik

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in den Mittagsstunden des 23.10.25 auf der Bundesstraße 195 - Lüneburger Straße. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Transporters Iveco wollte nach derzeitigen Ermittlungen gegen 11:00 Uhr nach links in die Lüneburger Straße einbiegen. Dabei übersah der Fahrer eine 92 Jahre alte Fußgängerin, die die Fahrbahn querte, so dass dieses stürzte. In der Folge überrollte der Transporter die Seniorin. Trotz des schnellen Einsatzes von Rettungskräften verstarb die Frau beim Transport mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Wendisch Evern - Einbruch in Kindertagesstätte

In die Kindertagesstätte im Birkenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.10.25 ein. Die Täter hatten ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen, gelangten ins Gebäude und durchwühlten diverse Räumlichkeiten und Schränke. Sie gelangten an einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Ladendiebe mit gut gefülltem Einkaufswagen gestoppt

Mit einem gut gefüllten Einkaufswagen versuchten zwei Unbekannte in den Abendstunden des 23.10.25 das Gebäude eines Discounters in der Borgwardstraße zu verlassen. Ein Mitarbeiter konnte die beiden Ladendiebe gegen 20:30 Uhr mit dem Wagen stoppen. In der Folge kam es zu einem Handgemenge, so dass die Täter (ohne Beute) die Flucht ergriffen. Eine Fahndung nach den Männern verlief negativ. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Mann weigert sich zu zahlen - geschubst und getreten

Für seinen Toilettengang weigerte sich ein 30 Jahre alter Lüneburger in den Mittagsstunden des 23.10.25 in der Glockenstraße Geld zu bezahlen. Stattdessen wurde der 30-Jährige aggressiv, drängte einen 70-Jährigen aus dem Toilettenbereich, schubste und trat den Senior. Die alarmierte Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Bardowick - Auseinandersetzung in Unterkunft

Zu einer Auseinandersetzung und wechselseitiger Körperverletzung in einer Unterkunft kam es in den späten Abendstunden des 23.10.25. Gegen 22:15 Uhr waren zwei 31 und 21 Jahre alte Bewohner aneinandergeraten, wodurch dem 21-Jährigen die Schulter ausgekugelt wurde. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligte wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Auseinandersetzung in Unterkunft - in Gewahrsam genommen

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 36 und 51 Jahre alten Männern mit einem 32-Jährigen kam es in den späten Abendstunden des 23.10.25 in einer Unterkunft in der Lüneburger Straße. Die Männer hatten gegen 22:15 Uhr auf den 32-Jährigen eingeschlagen. Die beiden Aggressoren erhielten einen Platzverweis für die Unterkunft. Parallel nahmen die alarmierten Beamten den 36-Jährigen aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Aggressoren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Geldbörsen verschwinden beim Einkauf

Die Geldbörse einer 68-Jährigen klaute ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 23.10.25 gegen 12:50 Uhr in einem Discounter in der Wulf-Werum-Straße. Mit einer in der Börse aufgefundenen PIN konnte der Dieb in der Folge auch noch fast 2.000 Euro mit einer EC-Karte abheben.

Bereits gegen 11:15 Uhr hatte ein Unbekannter in einem Discounter in der Bleckeder Landstraße auch die Börse einer 69-Jährige aus einer Umhängetasche stehlen können. Die Polizei ermittelt und mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Wildschwein auf Ostumgehung - acht Pkw leicht beschädigt

An insgesamt acht Fahrzeugen entstand in den Abendstunden des 23.10.25 leichter Sachschaden nach der Kollision mit einem (verendeten) Wildschwein auf der Lüneburger Ostumgehung. Das Tier hatte sich gegen 19:00 Uhr auf die Bundesstraße 4/209 in den Bereich zwischen den Anschlussstellen Stadtkoppel und Ebensberg verirrt, wurde von einem Pkw erfasst und verendete vor Ort. Sieben weitere Pkw touchierten das tote Tier, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Westergellersen - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das Durchfahrtverbot im Bereich Westergellersen kontrollierte die Polizei in den Mittags- sowie den Nachmittagsstunden des 23.10.25. Von den mehr als 90 kontrollierten Fahrzeugen waren lediglich sechs Fahrer unberechtigt unterwegs. Diese erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 72-Jährigen klaute ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 23.10.25 gegen 13:45 Uhr in einem Discounter in der Dannenberger Straße. Der Täter konnte die Börse aus einem Rucksack greifen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei ermittelt und mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen

Altenmedingen - Einbruch in Einfamilienhaus - keine Beute

In ein Einfamilienhaus Rothenberg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 20. Bis 23.10.25 ein. Die Täter konnten durch einen Wintergarten und Aufbrechen einer Terrassentür ins Gebäude gelangen. Dort sahen sie sich um, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - Vandalismus!? - Bushaltstelle entglast

Ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand im Zeitraum vom 23. auf den 24.10.25 an einer Bushaltestelle in der Holdenstedter Straße. Das Glas der Haltestelle ging vollständig zu Bruch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

