POL-HRO: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung in Rostock-Reutershagen - Korrekturmeldung

Rostock (ots) - Am gestrigen Vormittag ereignete sich im Wismarer Stadtteil Wendorf ein Verkehrsunfall, bei dem die beteiligte Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mitsubishi gegen 07:45 Uhr die Erwin-Fischer Straße in Wismar. An der Kreuzung zur Lübschen Straße wollte der 40-Jährige scheinbar nach rechts auf die Lübsche Straße in Richtung Gägelow ...

