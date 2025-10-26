Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24.-26.10.2025 ++

Presse - 24.-26.10.2025

Landkreis Lüneburg

Lüneburg/Radbruch - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 19 Uhr setzte sich ein 59-Jähriger auf einem Parkplatz im Lüneburger Stadtgebiet hinter das Steuer seines Pkw. Sein Ziel war es, das Fahrzeug ein Stück nach vorn zu bewegen, nachdem dieses gegen einen anderen geparkten Pkw gerollt war. Seine Alkoholisierung führte jedoch dazu, dass er ohne fremdes Zutun aus dem Fahrzeug fiel und sich dabei leicht verletzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr verlor ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw auf der Lüneburger Ostumgehung nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Alkoholkonsum wurde eingeräumt, der Atemalkoholtest vor Ort wurde aber abgelehnt.

In Radbruch landete der Pkw eines ebenfalls alkoholisierten Fahrzeugführers in der gleichen Nacht gegen 03:00 Uhr im Graben, nachdem der 48-jährige Fahrzeugführer versucht hatte, diesen zu wenden. Hier wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille festgestellt.

Bei allen drei Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Schaufensterscheibe zerstört

Am Samstag, gegen 12:25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäfts in der Lüneburger Innenstadt. Täterhinweise können an die Polizeiinspektion Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-6072215 gegeben werden.

Landkreis Uelzen

Am 24.10.2025 kommt es über den Tag vermehrt zu Schockanrufen. Bei den Telefonaten haben sich die Anrufer unter anderem als Bankfilialmitarbeiter oder auch Polizeibeamte ausgegeben. Es ist kein Vermögensschaden eingetreten.

Am 25.10.2025 verschafft sich in den Nachtstunden ein 35-jähriger Mann unrechtmäßig Zugang zu einem Schulgebäude in Rosche und entwendet mehrere technische Geräte. Der Mann kann im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Am 25.10.2025, gegen 04:00 Uhr, kommt es vor einem Lokal in der Uelzener Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erhalten beide Parteien einen Platzverweis und verlassen die Örtlichkeit.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Beeinflusster Fahrzeugführer in Clenze

Am Freitagvormittag, den 24.10.2025, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Lüchow einen Pkw in der Corviner Straße in Clenze. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC (Cannabis) stand.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Beeinflusster Fahrzeugführer in Lüchow

Am Samstagnachmittag, den 25.10.2025, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Lüchow einen Pkw in der Straße "Am Kleinbahnhof" in Lüchow. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC (Cannabis) stand.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Lüchow - Fensterscheibe beschädigt

Am Freitag, den 24.10.2025, zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurden in der Bergstraße in Lüchow zwei Fensterscheiben einer Erdgeschosswohnung beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841 - 1220 entgegen. Wustrow - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Am Freitagnachmittag kam es in Wustrow auf einem Parkplatz in der Gartenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich während des Ausparkens mit einem anderen Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841 - 1220 entgegen.

