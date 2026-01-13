Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ zwei Männer schlagen auf einen 24-Jährigen ein - Kopfplatzwunde - Schulden als möglicher Hintergrund ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster aufgebrochen ++ die Polizei kontrolliert die Durchfahrt

Lüneburg (ots)

Presse - 13.01.2026

Lüneburg

Lüneburg - zwei Männer schlagen auf einen 24-Jährigen ein - Kopfplatzwunde - Schulden als möglicher Hintergrund

Auf einen 24-Jährigen schlugen zwei bis dato Unbekannte in den frühen Abendstunden des 12.01.26 in der Altenbrückertorstraße ein. Polizei und Rettungsdienst war kurze Zeit später gegen 18:10 Uhr vor Ort und versorgten den Lüneburger, der eine Kopfplatzwunde erlitt. Er gab erst auf Befragen an, dass er gestürzt sei; räumte jedoch ein, dass Hintergrund des Übergriffs mögliche Schulden sein könnten. Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Angreifern verliefen vorerst ohne Erfolg. Zeugen beschrieben die Täter als männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlank, groß und mit dunklen Haaren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster aufgebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Schmiedestraße brachen vermutlich zwei Unbekannte im Verlauf des 12.01.25 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude, sahen sich um und nahmen vermutlich Schmuck mit. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Eigentümer gesucht -> Apple-Tablet als Fundsache - Babybild auf Sperrbildschirm

Nach dem Eigentümer eines Apple-Tablets als Fundsache sucht die Polizei Adendorf. Das Tablet (ohne SIM-Karte) wurde von einem Hundebesitzer bereits am Silvestertag im Lüner Holz abseits vom Weg liegend aufgefunden.

Beim Einschalten des Tablets ist auf dem Sperrbildschirm ein Bild mit einem Baby auf einer Decke installiert. Die Polizei hat das Tablet an das Fundbüro der Gemeinde Adendorf übergeben. Eigentümer melden sich bitte dort.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Durchfahrt

Die "unerlaubte" Durchfahrt im Bereich der Fußgängerzone Am Sande kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 13.01.26 Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zwei Verstöße.

Bereits in den Nachmittagsstunden des 12.01.26 hatten Beamte gegen 16:30 Uhr Am Sande einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai gestoppt, der mit überhöhter Geschwindigkeit im Fußgängerzonenbereich unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nach Zuzug nach Deutschland bereits seit geraumer Zeit seinen Führerschein (wie rechtlich vorgegeben) nicht umgeschrieben hatte. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Lack von abgestellten Pkw zerkratzt - 10.000 Euro Schaden

Erheblichen Sachschaden verursachte ein Unbekannter in der Nacht zum 12.01.25 an einem auf dem Parkstreifen der Südstraße abgestellten Pkw Mercedes-Benz C300. Dabei wurde mit einem spitzen Gegenstand der Lack an allen vier Seiten des Fahrzeugs sowie an den Felgen beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 10.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse verloren - "unehrliche Finder" heben Geld ab

Ihre Geldbörse verlor eine Seniorin in den Mittagsstunden des 12.01.26 vermutlich im Bereich einer Bäckerei in der Gudestraße. Ein "unehrlicher Finder" steckte die Börse ein und nutzte in der Folge die EC-Karte aus der Geldbörse für einer Bargeldtransaktion von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

