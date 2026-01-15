Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Polizei erneut im Ernteeinsatz" - mehr als 50 Cannabispflanzen in Wohnung abgeerntet und sichergestellt ++ Baum droht abzubrechen/ umzukippen - Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.01.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Polizei erneut im Ernteeinsatz" - mehr als 50 Cannabispflanzen in Wohnung abgeerntet und sichergestellt

Mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg durchsuchten Ermittler des Fachkommissariats Drogenkriminalität im Verlauf des 14.01.26 ein Wohngebäude eines 44-Jährigen im westlichen Stadtgebiet von Lüneburg. Dabei stellten die Beamten eine illegale Cannabis-Plantage mit mehr als 50 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien fest und ernteten diese ab. Parallel sicherten die Beamten weiteres Beweismaterial und ermitteln nun gegen den Lüneburger wegen illegalem Anbau und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Lüneburg - Waren in Auslage beschädigt - aggressiv gegenüber Inhaber - Polizei nimmt 27-Jährigen in Gewahrsam

Wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 27 Jahre alten Lüneburger. Der Mann hatte in den Nachmittagsstunden des 14.01.26 gegen 16:40 Uhr mehrere Waren in der Auslage eines Cafes beschädigt und war gegenüber dem Inhaber aggressiv. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Lüneburger zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam, da der 27-Jährige mit mehr als drei Promille erheblich alkoholisiert war und bereits zuvor durch Pöbeleien im Innenstadtbereich auffällig geworden war. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Pedelec gestohlen - Passanten beobachten Täter - Flucht ergriffen

Einen Fahrraddieb ertappte ein Passant in den späten Abendstunden des 14.01.26 im öffentlichen Raum in der Feldstraße. Der Unbekannte war gegen 21:50 Uhr gerade dabei ein gesichert abgestelltes Pedelec mit einer Baugerüststrebe aufzubrechen und ergriff in der Folge die Flucht. Die Polizei sicherte das beschädigte Pedelec und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.01.26 in der Lise-Meitner-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Lüneburg stellte sich gegen 15:50 Uhr heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Der Konsum von Cannabis wurde eingeräumt.

Lüneburg - Senior stürzt mit Fahrrad - trotz Fahrradhelm schwere Kopfverletzungen

Vermutlich aufgrund Straßenglätte stürzte ein 81 Jahre alte Radfahrer in den Morgenstunden des 15.01.25 Am Urnenfeld. Dabei fiel der Mann alleinbeteiligt auf die linke Körperseite und erlitt trotz Fahrradhelm ein vermutliches Schädel-Hirn-Trauma. Alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes/Notarzt versetzten den Mann in Narkose und brachen ihn ins Klinikum.

Melbeck - Baum droht abzubrechen/umzukippen - Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt

Zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen durch eine mögliche Gefahrenstelle kam es in den Morgen- und Mittagsstunden des 15.01.26 auf der Bundesstraße 4 - Ortsdurchfahrt Melbeck - Uelzener Straße. Ein größerer Baum (Eiche) drohte gegen 10:20 Uhr aufgrund Rissbildung abzubrechen und auf die Fahrbahn zu kippen. Die Polizei sperrten den Bereich und richtete eine Umleitungsstrecke ein. Mitarbeiter einer Fachfirma sorgte für die Fällung/Zerkleinerung der Eiche, so dass der Verkehr gegen 14:00 Uhr wieder vollständig freigegeben werden konnte.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Geschwindigkeitskontrollen & unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Chevrolet stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.01.26 auf der Kreisstraße 8 zwischen Krummasel und Tüschau. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Lüneburg stellten die Beamten gegen 16:45 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Parallel hatten Beamte auf der Kreisstraße 8 auch die Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei ahndete die Polizei insgesamt 16 Verstöße. Der Tagesschnellste wurde mit 118 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Vereinsheim

In das Vereinsheim eines Sportclubs am Fischerhof brachen Unbekannte im Zeitraum vom 06. Bis 14.01.26 ein. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und sich umgesehen. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Fahrraddieb gestellt - in Gewahrsam genommen

Einen 18 Jahre alten Fahrraddieb konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung in den späten Abendstunden des 14.01.26 im Umfeld des Bahnhofs stellen. Der junge Mann aus Uelzen hatte sich gegen 23:55 Uhr am Bahnhof ein Fahrrad gegriffen und war damit abgehauen. Ein Passant alarmierte die Polizei, den die Heranwachsenden stoppen konnte. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Uelzener zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Wrestedt, OT. Wieren - Damenfahrrad aus Kellerraum gestohlen

In einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße gelangten Unbekannte im Verlauf des 14.01.26. Es wurde ein altes Damenrad aus dem Keller mitgenommen, so dass ein Schaden von gut 100 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

