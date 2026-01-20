PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Saunahäuschens in Wendisch Evern ++ Mann erleidet bei Löschversuch leichte Verletzungen ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Wendisch Evern

Am 20.01.2026 gegen 05:00 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung bei einem Saunahäuschen auf einem Grundstück in der Straße Hegeberg in Wendisch Evern. Eine 44 Jahre alte Bewohnerin konnte ihre vier Kinder wecken und mit ihnen das Haus verlassen. Anschließend alarmierte sie die Feuerwehr. Bei einem Löschversuch verletzte sich ein Sohn der Meldenden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Flammen wurde auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Polizei hat für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache das ausgebrannte Saunahäuschen beschlagnahmt. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zwei Räume des Wohnhauses sind vorerst nicht bewohnbar.

