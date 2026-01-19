Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diverse betrügerische Anrufe - Seniorinnen und Senioren reagieren besonnen ++ Ermittlungen nach verstorbenen Tieren ++ Einbruch in Vereinsheim ++ Fahrt unter Alkoholeinfluss ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung - Polizei sucht Hinweise

Am 18.01.2026 gegen 20:35 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung Bei der St.-Lambertikirche gemeldet. Dabei wurden zwei Männer leichtverletzt. Die männlichen Täter entfernten sich vor Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter brennt - keine Hinweise auf Brandstiftung

Gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei am 18.01.2026 der Brand eines Motorrollers vor einem Mehrfamilienhaus in der Dessauer Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte konnte ein brennender E-Scooter festgestellt werden. Durch die Flammen wurden auch ein danebenstehendes E-Bike sowie ein Mofa beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt an dem E-Scooter nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Soderstorf - Einbruchs am Wochenende scheitert

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 16.01.2026 bis zum 18.01.2026 kam es in der Hauptstraße in Soderstorf zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Mittels eines Steines wurde dabei das Terrassentürfenster eingeworfen. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt, sodass es auch zu keinem Diebesgut kam. Der Schaden an der Tür liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Mehrere PKW beschädigt

Insgesamt sieben PKW wurden im Zeitraum vom Abend des 17.01.2026 bis in die Mittagsstunden des 18.01.2026 auf einem Werkstattgelände in der Breetzer Straße beschädigt. Dabei wurden mit einem spitzen Gegenstand die Reifen der Fahrzeuge zerstochen. Der Gesamtschaden liegt bei einigen Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Landkreis Lüneburg - Diverse betrügerische Anrufe - Seniorinnen und Senioren reagieren besonnen

Mehrere Seniorinnen und Senioren aus dem Landkreis Lüneburg erhielten am vergangenen Wochenende (17.01.-18.01.2026) Anrufe von falschen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand, dass es in der näheren Umgebung zu Einbrüchen gekommen sei, versuchten die Betrüger die Vermögenswerte der Angerufenen zu erlangen. Die Seniorinnen und Senioren erkannten den Betrugsversuch und beendeten die Telefonate.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Amt Neuhaus OT Stixe - Ermittlungen nach verstorbenen Tieren

Die Polizeistation Neuhaus ermittelt aufgrund mehrerer verstorbenen Haustiere im Zeitraum von Ende September 2025 bis Ende November 2025 im Bereich Stixe. Laut einer Anzeigenerstatterin sind ein Langhaardackel sowie insgesamt sieben Katzen verstorben. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang sowie eine mögliche Auslegung von Giftködern in dem Bereich. Hinweise zu weiteren Fällen oder verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizeistation Neuhaus unter 038841-61950 entgegen.

Melbeck - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4

Am Morgen des 19.01.2026 wechselte eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Bundesstraße 4 zwischen Häcklingen und Melbeck auf den linken von zwei Fahrstreifen. Als sie zurück auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kollidierte sie mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Skoda. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrt unter Alkoholeinfluss - Fahrer versucht zu flüchten

Am 19.01.2026 gegen 00:50 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife einen VW Golf in der Schmarsauer Straße zu kontrollieren. Als die Polizei dem Fahrzeug folgte, entfernte sich dieses mit hoher Geschwindigkeit. Als die Polizei die Anschrift des Fahrzeughalters aufsuchte, konnte sie das Fahrzeug erneut fahrend antreffen und kontrollieren. Dabei wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Uelzen

Bad Bevensen - Mann schlägt um sich

Am 18.01.2026 gegen 21:15 Uhr randalierte ein 39 Jahre alter Mann in einer Uelzener Bar und schlug um sich. Dabei verletzte er nach ersten Erkenntnissen eine 34 Jahre alte Frau sowie einen 35 Jahre alten Mann leicht. Der 39-Jährige konnte in unmittelbarer Nähe zur Bar angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wrestedt - Einbruch in Vereinsheim

Mehrere Gengenstände beschädigte eine unbekannte Person in einem Vereinsheim im Bollenser Weg in der Nacht zum 18.01.2026. Zusätzlich wurden Pokale auf das Dach geworfen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich die Person Zutritt zu dem Objekt, indem zwei Scheiben mit Waschbetonplatten eingeworfen wurden. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

