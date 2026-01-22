Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mehrere Wohnungen nach Hinweis durchsucht - Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Cannabis sichergestellt ++ Polizei sucht Hinweise zu einem gelben Fahrzeug ++ Geldbörsen beim Einkauf gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - mehrere Wohnungen nach Hinweis durchsucht - Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Cannabis sichergestellt - Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens

Nach einem anonymen Hinweis durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Lüneburg am 20.01.26 insgesamt drei Wohnungen in Stadt und Landkreis Lüneburg. Hintergrund war der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln bei drei Männern im Alter 33 bis 37 Jahren. Durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und vom Amtsgericht Lüneburg erlassen. In zwei der drei Objekten konnte die Polizei insgesamt etwas mehr als 5 Gramm Kokain, rund 2 Kilogramm Amphetamin, circa 500 Gramm Ecstasy und knapp 1,5 Kilogramm Cannabis beschlagnahmen. Zudem wurden kleinere Mengen MDMA und mehrere Flaschen Codein-haltiger Hustensaft aufgefunden. Diverse aufgefundene Datenträger wurden von der Polizei ebenfalls beschlagnahmt. Die Auswertung der Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Küchenfenster eingeschlagen - Eindringling verletzt sich - nicht gestohlen

Ein doppelverglastes Küchenfenster einer Wohnung Vor dem Bardowicker Tore schlug ein Unbekannter im Verlauf des 21.01.26 ein. Der Unbekannte verletzte sich dabei und hinterließ eine kleinere Blutspur. Der Täter brach den möglichen Einbruchsversuch ab. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Motorsägen in Baumarkt gestohlen - Polizei ermittelt

Gegen drei Männer aus dem Landkreis Stade ermittelt die Polizei nach einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in der Artlenburger Landstraße in den Nachmittagsstunden des 21.10.26. Die Männer hatten gegen 14:30 Uhr das Personal abgelenkt, eine Ersatzkette gekauft und dabei zwei Kettensägen durch den Kassenbereich "geschmuggelt". Sie fuhren mit einem Transporter weg. Die Polizei ermittelt.

Reppenstedt - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 38-Jährigen griff sich ein Unbekannter in einem günstigen Moment in den frühen Abendstunden des 21.01.26 in einem Drogeriemarkt im Wiesenweg. Die Frau hatte die Börse mit der Einkaufstasche im Eingangsbereich liegen lassen. Es entstand ein Schaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Westergellersen - Scheune aufgebrochen - vermutlich nichts weg

In eine Scheune im Einemhofer Weg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 20. auf den 21.01.26 ein. Dabei gelangten die Eindringlinge in die Scheune, nahmen jedoch vermutlich nichts mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Rosien - Forstmaschine aufgebrochen - Zubehör gestohlen

Staufächer sowie die Fahrerkabine einer im Wald - Bohldamm - bei Rosien abgestellten Forstmaschine brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.01.26 auf. Die Täter nahmen Zubehör, Werkzeug sowie eine persönliche Schutzausstattung mit. Parallel wollten die Diebe auch Dieselkraftstoff abzapfen, konnten jedoch aufgrund des Füllstands nicht abpumpen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Hinweise zu einem gelben Fahrzeug

Im Zeitraum vom Abend des 13.01.2026 bis zum Vormittag des 14.01.2026 kam es in der Wedekindstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Wedekindstraße in Fahrtrichtung Marcus-Heinemann-Straße. Dabei setzte das Fahrzeug zurück und kollidierte mit einem geparkten Opel Corsa. An diesem wurde gelber Lackabrieb festgestellt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem gelben, vermutlich beschädigten Fahrzeug, welches im Unfallzeitraum an der genannten Örtlichkeit gesehen wurde. Der Sachschaden am Opel Corsa wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/Lüchow - Geldbörsen beim Einkauf gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 53-Jährigen griff sich ein Unbekannter in einem günstigen Moment in den Mittagsstunden des 21.01.26 in einem Bekleidungsgeschäft St. Georg in Dannenberg. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro.

Vermutlich zwei Täterinnen waren ebenfalls in den Mittagsstunden des 21.01.26 in einem Lebensmittelmarkt in der Dannenberger Straße am Werk. Während einer der Frauen gegen 13:00 Uhr eine 76-Jährige ablenkte, griff sich die zweite aus der am Rollator hängenden Tasche der Kundin das Handy und die Geldbörse. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Dannenberg - unter Drogeneinfluss mit Kleinkraftrad unterwegs

Einen 31-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Abendstunden des 21.01.26 in der Gartower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 20:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Rosche - "Auffahrunfall" - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 21.01.26 auf der Bundesstraße 191 mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 21 Jahre alter Fahrer eines Transporter Daimler Sprinter zwischen Neumühle und Süttorf gegen 13:30 Uhr auf einen Pkw Daimler A-Klasse eines 28-Jährigen aufgefahren. Diese hatte abbremsen müssen, da ein vor ihm fahrender Pkw nach rechts in Richtung Dörmte abbog. Durch den Aufprall erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell