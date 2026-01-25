Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23.01.- 25.01.2026 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - handfester Streit im Umfeld eines Döner-Ladens/Imbiss - Körperverletzungen und zwei Personen durch Stiche verletzt - Polizei nimmt Beteiligten vorläufig fest - Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Zu einem handfesten Streit zwischen insgesamt vier Männern kam es in den Abendstunden des 23.01.26 im direkten Umfeld eines Döner-Ladens/Imbiss im Blümchensaal. Ein 43-Jähriger sowie sein 25 Jahre alter Sohn hatten den Imbiss gegen 21:30 Uhr aufgesucht.

Nach derzeitigen Ermittlungen war es in der Folge zu einem Streitgespräch sowie einem Handgemenge mit den beiden 27 und 32 Jahre alten Betreibern/Mitarbeitern des Imbisses gekommen. In dessen Verlauf verletzte vermutlich der 32-Jährige mit einem kleineren Stichwerkzeug/Messer den 43-Jährigen und den 25-Jährigen durch Stiche u.a. in den Arm und Oberkörper. Beide Männer werden in der Folge im Lüneburger Klinikum behandelt. Parallel meldeten sich die beiden 27 und 32 Jahre alten Männer bei der Polizei und "stellten" sich.

Einsatzkräfte von Streifendienst, Verfügungseinheit und Tatortgruppe waren im Einsatz und sicherten noch am Abend Spuren. Aufgrund eines möglichen versuchten Tötungsdelikts wurde der 32-Jährige vorläufig festgenommen, jedoch nach weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat Tötungsdelikte sowie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg am 24.01. nach Durchführung aller strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 32-Jährigen sowie den 27-Jährigen wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten Totschlags und die Ermittlungen gegen den 25- und 43-Jährigen wegen Gefährlicher Körperverletzung dauern an. Gleiches gilt für die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den Männern.

Lüneburg - Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Seitenscheibe eines in der Theodor-Haubach-Straße abgestellten Pkw eingeschlagen und der Pkw durchwühlt. Es wurde nichts entwendet, sodass lediglich Sachschaden aufgrund der beschädigten Scheibe entstand. Bei einem Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zusätzlich wurden im Ovelgönner Weg diverse Werkzeuge aus einem Pkw entwendet. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg unter 04131/607-0 in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Kleinbrand mit Evakuierung

Am Samstagmittag geriet in der Außenstelle der Leuphana Universität im Wilschenbrucher Weg aus bislang unbekannter Ursache Mobiliar in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste auch die angrenzende Notunterkunft evakuiert werden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass alle Bewohner wieder in die Unterkunft zurückkehren konnten. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, keine Personen wurden verletzt.

Landkreis Uelzen

Jugendliche beschädigten PKW mit Eisbrocken Am Freitagabend warfen mehrere Jugendliche im Bereich Uelzen Eisbrocken auf einen PKW. An diesem entstand dadurch ein Schaden. Die Jugendlichen konnten durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Mit diesen wurde ein erzieherisches Gespräch geführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ältere Dame um 8000 Euro betrogen

Mit dem Versprechen auf eine hohe Rendite investierte eine 74-Jährige über einen längeren Zeitraum insgesamt eine Summe von 8000 Euro in Form von Überweisungen und Apple-Karten. Für die Zahlung dieses Betrags wurden der Dame ein hochwertiger PKW und 50.00 Euro Bargeld versprochen. Erst nach der zuletzt gezahlten Summe fiel der Betrug auf.

Medikamentendiebstahl endet in Widerstand Am Sonntagmorgen entwendete ein 43 Jahre alter Mann mehrere Medikamente aus dem Helios Klinikum Uelzen. Der Diebstahl wurde durch das Krankenhauspersonal entdeckt und der Polizei gemeldet. Als die Polizei beim Krankenhaus eintraf, ergriff die männliche Person die Flucht. Durch die eingesetzten Beamten konnte er eingeholt und festgehalten werden. Dabei leistete er massiv Widerstand und verletzte einen Polizisten mit einem Faustschlag ins Gesicht. Die männliche Person wurde anschließend dem Gewahrsam zugeführt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen -

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell