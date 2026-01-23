Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "noch nicht geläutert!?" - vor der Gerichtsverhandlung noch beim Klauen ertappt - Polizei folgt Ladendiebin ins Amtsgericht ++ vorläufig festgenommen - Ladendiebe haben Videospiele im Visier

23.01.2026

Lüneburg

Lüneburg - "noch nicht geläutert!?" - vor der Gerichtsverhandlung noch beim Klauen ertappt - Polizei folgt Ladendiebin ins Amtsgericht

Einer Ladendiebin nach "frischer Tat" folgte die alarmierte Polizei in den Morgenstunden des 23.01.26 in das Gebäude des Lüneburger Amtsgerichts. Die 47-Jährige hatte gegen 09:40 Uhr in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße mehrere Schals, Mützen und Handschuhe in eine Tasche verpackt (gestohlen) und verließ das Geschäft. Eine Mitarbeiterin konnte die Lüneburger verfolgen und ihr die Gegenstände wieder abnehmen. Die Ladendiebin setzte ihren Weg jedoch weiter fort, so dass die Mitarbeiterin die Frau noch im Gebäude des Amtsgerichts verschwinden sah. Alarmierte Polizeibeamte konnte die 47-Jährige dort antreffen und identifizieren. Die Frau war dort Angeklagte in einem Strafverfahren wegen Diebstahls aus der jüngsten Vergangenheit.

Aufgrund des aktuellen Ladendiebstahls dürfte mindestens noch ein weiterer Besuch im Amtsgericht folgen. Der Weg dorthin ist ja bekannt ...

Lüneburg - vorläufig festgenommen - professionelle Ladendiebe haben Videospiele im Visier

Mit einer präparierten Tasche versuchte zwei 25 und 46 alte Männer aus der Region Braunschweig und Harburg in den Abendstunden des 22.01.26 Videospiele im Wert von fast 1.500 Euro in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße zu stehlen. Mitarbeiter ertappten die Männer gegen 18:50 Uhr und konnte diese an die Polizei übergeben. Diese nahm die professionellen Ladendiebe vorläufig fest und prüft in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg die Möglichkeit der Hauptverhandlungshaft.

Lüneburg - professionelle Ladendiebe ertappt - Diebstahl von Waren im Wert von fast 1.000 Euro scheitert

Auf Rasierer und andere kosmetische Artikel im Wert von fast 1.000 Euro hatten es zwei junge Männer in den Nachmittagsstunden des 22.01.26 in einem Drogeriemarkt Am Alten Eisenwerk abgesehen. Dabei steckten die Männer die Artikel in mehrere mitgebrachte Taschen. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und konnten einen der Ladendiebe, einen 29-Jährigen ohne Meldeadresse festhalten. Der Mittäter konnte ohne Beute flüchten. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec der Marke Cube stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.01.26 im Ulmenweg. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Präsenzmaßnahmen und Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität"

Im Rahmen ihrer Präsenzmaßnahmen waren Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit in den Nachmittags- und Abendstunden des 22.01.26 im Lüneburger Innenstadtbereich präsent. Dabei kontrollierten die Beamten an verschiedenen Örtlichkeiten Personen. Gegen 17:45 Uhr stellten die Einsatzkräfte bei einem 21-Jährigen im Umfeld des Parkhauses Am Berge mehrere Konsumeinheiten mit Drogen (weiße pulverartige Substanz - vermutlich Kokain) fest. Die Polizei stellte die Drogen sicher, sprach einen Platzverweis aus und ermittelt.

Lüneburg - Hinweise zu Verkehrsunfallflucht gesucht - Heckscheibe zerstört

Am 17.01.2026 ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz Auf den Blöcken. Dabei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem abgestellten Hyundai i20. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Heckscheibe des PKW. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfall mit zwei schwerverletzten Frauen

Am 22.01.2026 ereignete sich gegen 12:05 Uhr auf der Drawehner Straße ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr nach ersten Erkenntnissen eine 38 Jahre alte Frau mit einem VW Tiguan in Fahrtrichtung Jeetzel und beabsichtigte nach links in die Grabenstraße abzubiegen. Ein in selbiger Richtung fahrender Skoda Kamic setzte in dem Moment zu einem Überholvorgang an. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, bei welcher beide Frauen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg schwerverletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Uelzen

Uelzen - Dieb wird zweimal erwischt

Am 22.01.2026 wurde ein polizeibekannter 46 Jahre alter Mann zweimal bei dem Versuch Alkohol zu entwenden erwischt. Zunächst beobachtete ihn gegen 16:00 Uhr ein Mitarbeiter einer Drogerie in der Veerßer Straße als er zwei Flaschen im Wert von unter 10 Euro entwenden wollte. Der zweite Versuch scheiterte als er gegen 17:40 Uhr in einem Geschäft in der Gudesstraße das Etikett einer Flasche entfernte. Dabei waren zwei Mitarbeitende auf ihn aufmerksam geworden. Die Ware verblieb jeweils in den Geschäften. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ebstorf - Verdacht auf Beeinflussung - Fahrzeugführer räumt Handyverstoß ein

Am 22.01.2026 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei ein PKW gemeldet, welcher in der Lüneburger Straße Schlangenlinien fuhr. Aufgrund der unsicheren Fahrweise kontrollierte die Polizei den 19 Jahre alten Fahrer. Eine Beeinflussung konnte nicht festgestellt werden. Der 19-Jährige räumte ein, dass er am Handy gewesen sei. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Suhlendorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am 22.01.2026 gegen 10:45 Uhr beabsichtigte ein PKW-Mazda aus Grabau kommend nach links auf die Bundesstraße 71 einzubiegen. Dabei missachtete die 58 Jahre alte Fahrerin einen der Bundesstraße folgenden Renault Megane. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Renault gegen einen verkehrsbedingt wartenden Ford Fiesta prallte. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Renault erlitt leichte Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro.

Eimke - PKW nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Gegen 13:50 Uhr befuhr am 22.01.2026 ein PKW die Schützenstraße und beabsichtigte über die Salzwedeler Straße in die Ellendorfer Straße einzufahren. Dabei kollidierte er mit einem der Salzwedeler Straße in Richtung Munster fahrenden PKW, welcher in die Schützenstraße einbiegen wollte. Durch die Kollision war eines der Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit war. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Bienenbüttel/Melbeck - Lkw touchiert abbiegenden Pkw und fährt weiter - Verkehrsteilnehmer als Zeugen gesucht

Zu einem Auffahrunfall/ touchieren eines abbiegenden Pkw mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es in den frühen Abendstunden des 22.01.26 auf der Bundesstraße 4 im Bereich der Abfahrt nach Bienenbüttel - Schützenstraße. Der Fahrer eines Lkw-Transporters vermutlich mit der Aufschrift eines Discounters war bereits gegen 18:30 Uhr aus der Fahrtrichtung Melbeck kommend dicht hinter dem Pkw Hyundai einer 73-Jährigen gefahren, hatte dabei vermutlich auch mehrfach die "Lichthupe" betätigt und auch gehupt. Als die Seniorin nach links auf den Abbiegestreifen nach Bienenbüttel einbog, touchierte der Lkw den Pkw, so dass ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Da mehrere Fahrzeuge u.a. dem Lkw folgten, bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen sich mit der Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, in Verbindung zu setzen.

