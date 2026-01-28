Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Vereinsheim - mehrere zehntausend Euro Sachschaden - Polizei ermittelt ++ Scheibe beim Juwelier hält stand - Sachschaden ++ Scheibe beim Juwelier hält stand - Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.01.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - Scheibe beim Juwelier hält stand - Sachschaden

Die Scheibe eines Juweliergeschäfts in der Große Bäckerstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 28.01.26 zu zerstören. Dabei hielt die Scheibe stand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

In die Räumlichkeiten eines Friseursalons in der Bardowicker Straße drangen Unbekannte in der Nacht zum 28.01.26 gewaltsam ein. Dabei brachen die Täter vermutlich gegen 02:00 Uhr eine Hintertür auf, gelangten in die Räumlichkeiten und konnten Bargeld erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch (-sversuch) in Schulgebäude

In mehrere Gebäude des Schulkomplexes Am Schwalbenberg versuchten Unbekannte in der Nacht zum 28.01.26 einzubrechen. In einem Fall scheiterten die Einbrecher an zwei Eingangstüren, an einem weiteren Gebäude konnten die Täter diese gewaltsam öffnen und gelangten ins Gebäudeinnere. Dort schauten sie sich um, nahmen jedoch vermutlich nichts mit. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - in unbewohnte Wohnung eingedrungen - Staubsauger mitgenommen

In eine unbewohnte Wohnung in der Hauptstraße brach ein Unbekannter gewaltsam in der Nacht zum 27.01.26 ein. Vermutlich zwischen 01:30 und 02:30 Uhr nahm der Eindringling aus der leeren Wohnung einen Staubsauger mit. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Kirchgellersen - Wand von Turnhalle beschmiert

Einen Sachschaden von gut 2.500 Euro verursachten Vandalen durch Schmierereien mit Sprühfarbe im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 25.01.26 an der Wand der Turnhalle im Einemhofer Weg. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Melbeck - betrunkene Autofahrerin - 1,3 Promille

Bei der Polizeiwache in Melbeck, Am Diemel, erschien eine alkoholisierte Autofahrerin in den Nachmittagsstunden des 27.01.26. Dabei fiel die 60-Jährige durch alkoholtypische Ausfallerscheinungen und verwaschener Sprache auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, so dass die Dame ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet. Der Führerschein der Frau wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Lüneburg - aufgefahren - zwei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 27.01.26 im Zufahrtsbereich des Behördenzentrums Auf der Hude. Zwei Pkw VW Golf und BMW Mini mussten gegen 12:00 Uhr im Zufahrtsbereich verkehrsbedingt halten, so dass eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford auf den Mini auffuhr. Die 28 Jahre alte Mini-Fahrerin sowie eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im VW erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unterwegs ohne Führerschein

In der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026, gegen 01:15 Uhr, stoppte die Polizei einen 20-jährigen VW-Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn und den Halter des VWs wurde eingeleitet.

Lübbow - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Morgen des 27.01.2026 kam es gegen 07:00 Uhr auf der Landstraße 260 zwischen Trabuhn und Dangenstorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines LKWs kam im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn, sodass der Spiegel des LKWs mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Schulbusses kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Uelzen

Uelzen, OT. Holdenstedt - Brand in Vereinsheim - mehrere zehntausend Euro Sachschaden - Polizei ermittelt

Am 28.01.2026 gegen 08:15 Uhr meldete eine Passantin den bereits in Brand stehenden Gebäudeteil eines Vereinsheims in Uelzen, Ortsteil Holdenstedt. Das Feuer, das bereits auf den Dachstuhl übergriffen hatte, wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Holdenstedt, Veerßen und Klein Süstedt gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Im Bereich des Vereinsheims konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu einem möglichen gewaltsamen Eindringen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

