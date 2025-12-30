Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Erneute Diebstähle aus Fahrzeugen im Bereich Bad Marienberg - Warnhinweis der Polizei

Montabaur (ots)

Nachdem es über die Weihnachtsfeiertage bereits zu 5 Diebstählen in Bad Marienberg im Stadtteil Langenbach gekommen war, wurden am heutigen Dienstagmorgen vier Diebstähle aus Fahrzeugen im Stadtteil Zinhain gemeldet. Tatzeitraum dürfte hier die Nacht vom 29. auf den 30.12.2025 gewesen sein. Die Polizei rät, auf keinen Fall Wertsachen im Auto zu lassen. Selbst Kleingeld in der Mittelkonsole könne Täter dazu motivieren, ein Auto aufzubrechen. Auf keinen Fall sollte man Handy, Laptop, Kamera oder Geldbeutel im Auto zurücklassen, auch nicht im Handschuhfach. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise auf die eigene Adresse oder den Haustürschlüssel sollte man nicht im Auto lassen. Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz und die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell