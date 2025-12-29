PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vandalismus in Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen (ots)

In der Nacht vom 26.12.2025 auf den 27.12.2025 kam es im Neubaugebiet im Bereich " Am Vallendarer Törchen" und in der unmittelbaren Umgebung in Höhr-Grenzhausen zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen. Durch den/die unbekannten Täter wurden in mehreren Roh-/Neubauten Fensterscheiben eingeworfen, sowie Fenster und Wände mit Farbschmierereien beschädigt. Zudem wurden abgestellte Fahrzeuge zerkratzt, Scheiben eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren entwendet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache

Telefon: 02604-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

